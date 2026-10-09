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Državljanin Srbije (35) uhapšen je u jednom mestu kod Ciriha nakon policijske akcije u kojoj je zaplenjeno ukupno 12 kilograma kokaina, kao i velike količine drugih psihoaktivnih supstanci. Tom prilikom, uhapšen je i takođe i jedan Švajcarac (32), koji se sumnjiči da je od Srbina tog dana kupio drogu.

- Velika policijska akcija odigrala se nakon što su policajci u oblasti Balsberg u Klotenu primetili dvojicu muškaraca koji su se ponašali sumnjivo, što je bilo dovoljno da policija posumnja u njihove aktivnosti - pišu švajcarski mediji.

Prema dostupnim informacijama, jedan od njih predao je drugom plastičnu kesu, nakon čega su se razišli i otišli u suprotnim pravcima. Policajci su posumnjali da je reč o primopredaji droge, nakon čega je usledila detaljna istraga.

uhapšen Srbin u Švajcarskoj, kokain Foto: Švajcarska policija

Daljom kontrolom utvrđeno je da je kod švajcarskog državljanina bila kesa sa četiri kilograma kokaina. Policija je potom pretresla i njegov dom, gde je pronašla 12.000 švajcarskih franaka u gotovini.

Međutim, još veća količina narkotika otkrivena je u kući drugog osumnjičenog, državljanina Srbije (35).

- Tokom pretresa njegovog doma policajci su pronašli čak osam kilograma kokaina, oko 300 grama ekstazija, 400 grama ketamina i 36 grama metamfetamina - dodaju lokalni portali, a kako se može videti na fotografiji švajcarske policije, droga se nalazila u paketima sa logotipom brendova Tesla i Rolex.

Pored toga, zaplenjena su i 133 grama supstance čiji sastav za sada nije poznat.

Ukupno je u akciji zaplenjeno 12 kilograma kokaina, uz dodatne količine različitih psihoaktivnih supstanci.