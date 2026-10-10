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Cetinjanin Radomir Đuričković (41) ubijen je, pre tačno deset godina, 10. oktobra 2016. godine u sačekuši, kada je na njegov automobil pucano iz vozila u pokretu. Za njegovo ubistvo optuženi su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić, a zločin se dovodi u vezu sa krvavim obračunom kavačkog i škaljarskog klana, koji je odneo na desetine života širom sveta.

- Navršava se deset godina od likvidacije Radomira Đuričkovića na Cetinju, zločina koji je navodno bio jedan od glavnih pokretača dugogodišnjeg rata crnogorskih kriminalnih klanova. Đuričković je bio blizak ljudima povezanim sa škaljarskim klanom, a njegovo ubistvo dovodilo se u vezu sa osvetom i sukobima koji su usledili nakon raspada nekada jedinstvene kriminalne grupe - podseća izvor Kurira.

Radomir Đuričković Foto: Vijesti.me

Te večeri, 10. oktobra 2016. godine, između 23 i 23.10, na Cetinju je došlo do pucnjave kada je Đuričković ubijen. Na njega je pucano iz automobila u pokretu, a zadobio je više prostrelnih rana, od kojih su ga dva hica pogodila u glavu.

- Đuričković je pogođen sa nekoliko hitaca, a dva su ga pogodila u glavu. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Klinički centar Podgorica gde je nakon nekoliko sati preminuo - podseća sagovornik.

Sačekuša ispred lokala na Cetinju

Prema navodima optužnice, osumnjičeni su nekoliko dana pre zločina kupili automobil "reno megan", koji su platili 2.100 evra. Vukan Vujačić je, kako se sumnja, vozilo preuzeo dan pre ubistva u Podgorici. Automobilom su, prema optužbi, pratili Đuričkovića, a potom ga sačekali u blizini cetinjskog lokala "Konoba". Kada je Đuričković ušao u svoj automobil, napadači su mu prišli iz suprotnog smera, zbog čega je morao da se zaustavi.

Tada je, prema navodima optužnice, Mario Milošević, koji se nalazio na mestu suvozača u vozilu napadača, ispalio hice u pravcu Đuričkovića. U automobilu sa žrtvom nalazio se Milorad Radulović.

Napadači su nakon pucnjave pobegli, a grad je te noći bio pod policijskom opsadom.

Sutradan ujutru policija je u blizini Cetinja, na području Rijeke Crnojevića, pronašla zapaljeni "reno megan" . Istražitelji su sumnjali da je vozilo korišćeno tokom likvidacije, a pronađena je i automatska puška. Na mestu zločina prikupljen je veći broj čaura.

Foto: Vijesti.me

Sumnjalo se da je automobil zapaljen kako bi bili uništeni DNK i drugi tragovi koji bi mogli da dovedu do počinilaca.

Optuženi uhapšeni na Kosovu i Metohiji

Za ubistvo Radomira Đuričkovića optuženi su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić. Oni su nakon zločina bili u bekstvu, a uhapšeni su 2018. godine na Kosovu i Metohiji, gde su, prema navodima iz istrage, zatečeni sa falsifikovanim ispravama.

Nakon hapšenja izručeni su Crnoj Gori, koja je za njima prethodno raspisala međunarodnu poternicu. Njima se sudi pred Višim sudom u Podgorici.

- Mario Milošević, koji se u bezbednosnim evidencijama povezuje sa kavačkim klanom, optužen je za ubistvo Đuričkovića. Sumnjičio se i da je sa još dvojicom saučesnika pokušao da ubije njegovog brata Miloša, navodno strahujući od osvete. Milošević se, osim u ovom slučaju, dovodio u vezu i sa ubistvom Miodraga Kruščića i ranjavanjem novinarke "Vijesti" Olivere Lakić - pisali smo ranije.

Mario Milošević Foto: Uprava policije

Krvava pozadina sukoba

Ubijeni Đuričković je bio kum Gorana Radomana kog su "kavčani" ubili u februaru 2015. godine u garaži na Novom Beogradu. Takođe, Radomir je bio blizak rođak Gorana Đuričkovića, bivšeg zeta proslavljenog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona, koji je likvidiran u oktobru 2015. i to snajperom.

U podzemlju se godinama spekulisalo da su ubistva bila deo niza osveta i obračuna između nekadašnjih saradnika, koji su se nakon raskola našli na suprotnim stranama. Prema jednoj od verzija, Radomir Đuričković i njegov kum Goran Radoman bili su osumnjičeni u krugovima suparničkog klana da su imali veze sa nestankom vrednog tovara kokaina.

- Postojale su različite verzije događaja. Prema jednoj, Radoman je prisvojio kokain vredan oko 20 miliona evra, dok je prema drugoj droga ukradena iz stana. Sumnje i međusobne optužbe produbile su sukob unutar grupe koja je do tada delovala kao jedinstvena kriminalna organizacija - navodi izvor.

Prve komšije Dva klana imena su dobila po prigradskim naseljima Kotora Kavač i Škaljari. Prve komšije, najbolji prijatelji koji su zajedno rasli u malom primorskom gradu, postali su krvni neprijatelji. Izvori upoznati s prilikama u podzemlju ispričali su za medije da su pokojniJovan Vukotić i odbegli Radoje Zvicer nekada bili bliski prijatelji. Tvrdili su čak da postoje fotografije na kojima je zabeleženo da je Vukotić čak bio na svadbi Radoja i Tamare Zvicer. - U godinama posle izbijanja sukoba nudili su milione evra za glavu onog drugog - podseća sagovornik Kurira.

Neuspeo pokušaj primirja

U krvavom ratu koji je usledio ubijeno je najmanje 90 ljudi, a mete su napadane na ulicama, u automobilima, restoranima, garažama, pa čak i tokom porodičnih okupljanja. Tokom godina pojavili su se i navodi o pokušajima pregovora i mogućem primirju između suprotstavljenih strana. Međutim, sukob nije zaustavljen, a ubistva nastavljala su da se nižu.

Foto: Privatna Arhiva, MUP Srbije, Shutterstock

- Navodno Jovan Vukotić je devet meseci pre ubistva u Istanbulu navodno nudio primirje šefu kavčana Radoju Zviceru, ali je on to odbio. Tada je Vukotić, kako su naveli, snimio video-poruku u kojoj je naveo da želi da se okonča dugogodišnje krvoproliće. Navodno su u toj poruci, koju je Vukotić dao jednom "kavčaninu" da odnese Zviceru, bile stavke kako bi trebalo da izgleda primirje, a Zvicerov odgovor stigao je posle tri dana: "Vi meni batu, a hoćete primirje?! Ne može." Bata, koga pominje Zvicer, navodno je Vladimir Roganović, zvani Vila, ubijen decembra 2018. u Beču - podseća naš sagovornik.

Prema nekim podacima, najveći udarac "škaljarci" s Vukotićem na čelu zadobili su 2020.

- "Škaljarci" su izgubili nekoliko visokopozicioniranih članova, među kojima je najznačajnije ime bilo Igor Dedović, jedan od vođa klana. Dok je u restoranu u Atini večerao sa Stevanom Stamatovićem i njihovim porodicama, prišli su im egzekutori koje su poslali "kavčani" i ubili ih. Samo nekoliko meseci kasnije, u julu, na Krfu su ubijeni i Alan Kožar i Damir Hodžić- podseća izvor.