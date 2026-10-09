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Kriminalna grupa koja je uhapšena u velikoj akciji Evropola a među kojima su i državljani Srbije, prema pisanju slovenačkih medija dovodi se u vezu sa kavačkim klanom! U međunarodnoj akciji, koja je sprovedena na teritoriji Slovenij, Španije i Hrvatske, podsetimo, uhapšeno je skoro 50 osumnjičenih koji se dovode u vezu sa švercom droge čija je vrednost procenjena na 37 miliona evra, ali i dve otmice, ubistvima i bombaškim napadima.

- Kriminalna grupa bila je strogo hijerarhijski ogranizovana, sa jasno definisanim ulogama članova. Tačno se zna ko je organizator, ko finansijer. Angažovali su vozače, kurire i ljude zadužene za pojedinačne logističke zadatke. Imali su visok nivo opreza, dobru organizovanost i fleksibilnost u svojim kriminalnim operacijama - otkrili su slovenački mediji.

Zaplenjeno oružje Foto: Europol

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni državljani Srbije imali su važnu ulogu u organizaciji kriminalne grupe i finansiranju tovara droge koji su prebacivani u Evropu.

Inače, najveći broj članova ovog klana uhapšen je na teritoriji Slovenije. Prema tvrdnjama istražitelja iz te države, sumnja se da su oni bili povezani sa ogrankom kavačkog klana u Sloveniji, koji je nedavno osuđen na 108 godina zatvora zbog šverca droge.

Policija je otkrila da je ova grupa funkcionisala godinama i da su za komunikaciju koristsi Skaj, dok nije ugašen kao i Criptocom, za međusobnu komunikaciju, kako bi šifrovanim porukama prikrili svoje kriminalno delovanje.

- Drogu su prevozili uglavnom iz Španije, Holandije i Belgije u druge evropske zemlje. Kako bi prikrili drogu, koristili su legalni komercijalni transport za skrivanje narkotika. Vozače su regrutovali uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske. U pojedinačnim transportima koristili su kamione, kombije i putničke automobile - otkriveno je tokom istrage koja je trajala mesecima.

Prema navodima istražitelji, ova kriminalna grupa važila je za izuzetno nasilnu i to prema svojim "neposlušnim članovima". Istražitelji pripadnike ovog klana dovode u vezu sa nekoliko pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava u Evropi, kao i sa dve otimce članova grupe na teritoriji Slovenije.

1/5 Vidi galeriju Među uhapšenima i državljani Srbije Foto: Europol

- Mete su uglavnom bili pripadnici kriminalne grupe, ili čak članovi njihovih porodica, ukoliko bi saradnici pokušali da se sakriju. Nasilje su primenjivali najčešće u slučaju gubitka ili zaplene droge, ali i kada su sumnjali da je neko od pripadnika pristao na saradnju sa policijom, odnosno da je "krtica". Za napade su koristili eksploziv, ručne bombe ali i oružje. Jedan pokušaj ubistva koji se dogodio u Španiji, dovodi se u vezu sa ovom kriminalnom grupom - otkrili su slovenački mediji.

Otmice su se, kako se sumnjala dogodile pošto su posumnjali da su njihovi članovi odali informacije policiji, ali su istražitelji u oba slučaja brzo reagovali i brzo oslobodili žrtve.

- Priroda kriminalne bande je beskompromisna - naglasio je Stojan Belšak, vođa odseka za organizovani kriminal u sektoru kriminalističke policije PU LJubljana.

Inače, otkriveno je da je u akciji hapšenja učetvovalo oko 400 inspektora. Pretresi su izvršeni na 41 lokaciji na području Ljubljane, Celja i Kopra. Takođe, jedan pretres kuće izvršen je u Španiji, a jedan od glavnih osumnjičen je uhapšen u Hrvatskoj.

Tokom velike međunarodne akcije zaplenjeni su droga, oružje, novac, ali i uređaji za komunikaciju, policijska značka, lisice i nekoliko skupocenih satova.



