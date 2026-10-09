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Vozač BMW-a Andrija S. (26) iz Beograda koji se tereti za tešku saobraćajnu nesreću u novosadskoj Jevrejskoj ulici, na jučerašnjem glavnom pretresu u Višem sudu u Novom Sadu, održanom odmah nakon pripremnog ročišta, izneo je svoju odbranu.

Podsetimo u nesreći jestradao taksista B. K. (53), kao i A. O. (25), putnica iz taksi vozila, koja je podlegla povredama nakon više od šest meseci borbe, dok su dve njene saputnice zadobile teške telesne povrede.

Foto: Privatna arhiva

Okrivljeni je rekao da se ne seća nesreće, odnosno da je prešao iz svoje u suprotnu traku, a to je obrazložio time da je i ranije imao krizu svesti.

Kao svedok saslušana je jedna od povređenih putnica u taksi vozilu, koja je, prema saznanjima, rekla da se ne seća nesreće, a govorila je i o tome gde se lečila od povreda zadobijenih u toj nesreći.

Otac sada pokojne A. O., takođe je pred sudskim većem, kojim predsedava sudija Vladimir Pecovski, predočio u kojim se sve klinikama lečila njegova ćerka, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ona je, nažalost, posle više od šest meseci borbe za život, podlegla povredama.

Vozač BMW-a se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora. Prema našim saznanjima, on se sumnjiči i za nasilničku vožnju, jer je vozio brzinom nešto većom od 100 kilometara na čas i prešao je preko pune linije.

A. S. je nakon hapšenja, u zakonskom roku, saslušan pred Višim javnim tužiocem na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, a prema nezvaničnim informacijama, on tom prilikom nije izneo svoju odbranu, odnosno branio se ćutanjem. Njemu je potom određen pritvor u kom se i dalje malazi, a koji mu je produžen do 24. oktobra.

U međuvremenu, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Foto: Printscreen

Podsetimo, 1. decembra prošle godine oko 22 časa, u Jevrejskoj ulici kod kućnog broja 14, došlo je, prema rečima očevidaca, do direktnog sudara automobila BMW beogradskih registarskih oznaka, koji je vozio A. S., a kretao se iz pravca centra ka Futoškoj pijaci, i taksi vozila kojim je, iz pravca Futoške ka centru, upravljao B. K. Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač BMW-a je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa taksi vozilom, u kojem su se nalazile tri ženske osobe.

Oni koji su se zatekli u Jevrejskoj ulici kažu da je prizor bio stravičan, a vatrogasci su morali da intervenišu kako bi iz kola izvukli povređene.

1/6 Vidi galeriju Nesreća u Novom Sadu, više ljudi povređeno Foto: printscreen/instagram/192_rs, Prinstcreen/Instagram/192

Na lice mesta, po prvom prioritetu, odmah su izašle četiri lekarske ekipe Zavoda za urgentnu medicinu.