BAHATI BLOKADER KOJI JE USMRTIO TAKSISTU I MLADU PUTNICU TVRDI DA SE NIČEGA NE SEĆA: Dodao gas i udario pravo u njih, a pred sudom se ovako branio
- Vozač BMW-a Andrija S. (26) iz Beograda izneo je odbranu pred Višim sudom u Novom Sadu zbog teške nesreće u Jevrejskoj ulici.
- U nesreći su poginuli taksista B. K. i putnica A. O., dok su dve saputnice zadobile teške povrede.
- Tereti se za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, a pritvor mu je produžen do 24. oktobra.
Vozač BMW-a Andrija S. (26) iz Beograda koji se tereti za tešku saobraćajnu nesreću u novosadskoj Jevrejskoj ulici, na jučerašnjem glavnom pretresu u Višem sudu u Novom Sadu, održanom odmah nakon pripremnog ročišta, izneo je svoju odbranu.
Podsetimo u nesreći jestradao taksista B. K. (53), kao i A. O. (25), putnica iz taksi vozila, koja je podlegla povredama nakon više od šest meseci borbe, dok su dve njene saputnice zadobile teške telesne povrede.
Okrivljeni je rekao da se ne seća nesreće, odnosno da je prešao iz svoje u suprotnu traku, a to je obrazložio time da je i ranije imao krizu svesti.
Kao svedok saslušana je jedna od povređenih putnica u taksi vozilu, koja je, prema saznanjima, rekla da se ne seća nesreće, a govorila je i o tome gde se lečila od povreda zadobijenih u toj nesreći.
Otac sada pokojne A. O., takođe je pred sudskim većem, kojim predsedava sudija Vladimir Pecovski, predočio u kojim se sve klinikama lečila njegova ćerka, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ona je, nažalost, posle više od šest meseci borbe za život, podlegla povredama.
Vozač BMW-a se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora. Prema našim saznanjima, on se sumnjiči i za nasilničku vožnju, jer je vozio brzinom nešto većom od 100 kilometara na čas i prešao je preko pune linije.
A. S. je nakon hapšenja, u zakonskom roku, saslušan pred Višim javnim tužiocem na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, a prema nezvaničnim informacijama, on tom prilikom nije izneo svoju odbranu, odnosno branio se ćutanjem. Njemu je potom određen pritvor u kom se i dalje malazi, a koji mu je produžen do 24. oktobra.
U međuvremenu, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.
Podsetimo, 1. decembra prošle godine oko 22 časa, u Jevrejskoj ulici kod kućnog broja 14, došlo je, prema rečima očevidaca, do direktnog sudara automobila BMW beogradskih registarskih oznaka, koji je vozio A. S., a kretao se iz pravca centra ka Futoškoj pijaci, i taksi vozila kojim je, iz pravca Futoške ka centru, upravljao B. K. Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač BMW-a je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa taksi vozilom, u kojem su se nalazile tri ženske osobe.
Oni koji su se zatekli u Jevrejskoj ulici kažu da je prizor bio stravičan, a vatrogasci su morali da intervenišu kako bi iz kola izvukli povređene.
Na lice mesta, po prvom prioritetu, odmah su izašle četiri lekarske ekipe Zavoda za urgentnu medicinu.
Dve devojke i muškarac zbrinuti su na licu mesta i takođe prevezeni u Urgentni centar, ali na hirurgiju. Nažalost, vozač taksija je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, dok su, kako su nam tada rekli u Urgentnom centru UKCV, A. O. (24), D. M. (25) iz Mladenova i K. K. (25) iz Ravnje zadobile teške, a L. B. iz Beograda lake telesne povrede. Posle nešto više od šest meseci A. O. je izgubila životnu bitku 19. juna.
(Dnevnik / Kurir.rs)