OPERACIJA "VELIKI FENIKS", NAJVEĆI UDARAC ZA BALKANSKI KARTEL: U Ekvadoru im uhapšen glavni saradnik, zaplenjen kokain vredniji od 1,5 milijarde dolara!
- U operaciji 'Veliki feniks' uhapšena je 21 osoba, među njima i dva policajca, zbog sumnje da su povezani sa balkanskim kartelom i švercom kokaina vrednog 1,765 milijardi dolara.
- Istraga je počela posle zaplene skoro 13.000 paketa kokaina u luci Alhesiras, a hapšenja su potom sprovedena u Ekvadoru, Španiji, Belgiji, Portugalu i Holandiji.
Ekvadorska nacionalna policija, u koordinaciji sa kancelarijom španskog državnog tužioca, Evropolom, Španskom civilnom gardom i Španskom nacionalnom policijom, sprovela je operaciju „Veliki feniks“ u kojoj je uhapšena 21 osoba, među kojima su i dva policajca, zbog sumnje da je prošvercovala kokan vredan 1,765 milijardi dolara! Uhapšena kriminalna grupa, kako je saopšteno iz ekvadorske policije, direktno je povezana sa balkanskim kartelom!
- Istraga ukazuje da organizacija deluje od 2019. godine. Veruje se da organizacija ima veze sa vođama balkanskog kartela za koje se sumnja da su trenutno u Evropi i Ujedinjenim Arapskim Emiratima - navodi se.
Istraga je, kako je sada otkriveno, počela u oktobru 2024. kada je zaplenjeno skoro 13.000 paketa kokaina u luci Alhesiras u Španiji. Kontejner sa drogom je napustio lučki terminal u Gvajakilu u Ekvadoru. Nakon ove početne zaplene, usledila su hapšenja u Ekvadoru, Španiji, Belgiji, Portugalu i Holandiji.
Među uhapšenima je i Džekson Felipe Zambrano, koji je prama navodima istražitelja bio jedan od glavnih finansijera šverca kokaina i desna ruka Vilmera Čavrije, zvanog Pipo, vođe kriminalnog klana "Los Lobos" koji je u pritvoru u Španiji od prošle godine.
- Tokom akcije u kojoj je uhapšen Zambrano zaplenjeno je 630 kilograna u jednoj operaciji, i oko 1,5 tone kokaina u drugoj, što je procenjeno na vrednost od oko 85 miliona dolara. Međutim, u celoj akciji koja traje već neko vreme zaplenjeno je ukupno 42,5 tona kokaina, što je oko 1,68 milijardi dolara. Ukupno vrednost zaplenjene droge procenjena je na 1,765 milijardi dolara - saopštili su oni.
Istovremeno, istražitelji su sproveli istragu o kompanijama koje su služile kao paravan za šverc kokaina. Otkriveno je, kako je saopšteno, najmanje 15 kompanija koje se bave izvozom voća, kakaa, morskih plodova i drvene građe. Kako se sumnja, one su služile za skrivanje velikih pošiljki droge među tovarom u prekookeanskim brodovima.
- Dosadašnjom istragom je otkriveno da je balkanski kratel koordinirao nabavku kokaina iz laboratorija u Kolumbiji, njegov transport u Ekvador i prevoz brodovima u Evropu, u saradnji sa uhapšenom kriminalnom grupom - otkriveno je.
Kriminalna grupa je delovala tako što je ovaj kartel imao svoje saradnike i u zemljama odredišta, koji su bili zaduženi za prijem i distribuciju droge. Osim toga, obezbeđivali su kompanije koje su uspotavljale naizgled legalan poslovni odnos sa kompanijama iz Ekvadora iz kojih su stizali tereti u kojima je bio skriven kokain.
U sprovođenju operacije „Veliki Feniks“ učestvovalo je 130 policajaca. Agenti su izvršili 23 istovremena pretresa objekata povezanih sa osumnjičenima i poslovnom mrežom identifikovanom tokom istrage. Istovremeno, zaplenjeni su mobilni telefoni, računari, kao i poslovna i finansijska dokumentacija.
Pripadnicima takozvanog balkanskog kartela, podsetimo, sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu za šverc više od 7 tona kokaina koji je iz Južne Amerike švercovan u Evropu.
- Modus operandi balkanskog kartela upravo je onakav kakvim su ga opisali ekvadorski istražitelji tokom poslednje akcije hapšenja. Prema optužnici po kojoj se sudi pripadnicima ove grupe u Beogradu, oni su u Ekvadoru i Kolumbiji imali svoje ljude od kojih su direktno nabavljali kokain, zatim ga manjim brodovima dopremali do prekookeanskih i skrivali u tovare sa legalnom robom - podseća sagovornik Kurira.
Prema njegovim rečima, na identičan način, preko naizgled legalnih firmi ugovarali su transporte banana, kakaa ili druge robe u koju su potom skrivali kokain.
- Optužnicom je obuhvaćen i Srđan Jezdimir, narko-bos koji je trenutno u zatvoru u Ekvadoru i koji je bio glavna veza ovog klana u toj državi. Inače, ekvadorski mediji, početkom godine preneli su da je on spreman da postane svedok saradnik u zamenu za blažu kaznu - dodaje sagovornik i podseća da je u zatvoru u Peruu prošle godine preminuo i Zoran Jakšić, poznat kao čovek sa 1000 lica, koji je takođe bio na ovoj optužnici.
Zbog šverca 743 kilograma kokaina u bananama, podsetimo, kao jedan od organizatora balkanskog kartela u Crnoj Gori je osuđen odbegli Radoje Zvicer na 16 godina zatvora. Zbog ove presude, crnogorsko tužilaštvo je pre nekoliko dana uputilo zahtev sudu da mu trajno oduzme stanove, vile, voćnjake, zgrade i luksuzne automobile.