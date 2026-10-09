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Ekvadorska nacionalna policija, u koordinaciji sa kancelarijom španskog državnog tužioca, Evropolom, Španskom civilnom gardom i Španskom nacionalnom policijom, sprovela je operaciju „Veliki feniks“ u kojoj je uhapšena 21 osoba, među kojima su i dva policajca, zbog sumnje da je prošvercovala kokan vredan 1,765 milijardi dolara! Uhapšena kriminalna grupa, kako je saopšteno iz ekvadorske policije, direktno je povezana sa balkanskim kartelom!

- Istraga ukazuje da organizacija deluje od 2019. godine. Veruje se da organizacija ima veze sa vođama balkanskog kartela za koje se sumnja da su trenutno u Evropi i Ujedinjenim Arapskim Emiratima - navodi se.

Istraga je, kako je sada otkriveno, počela u oktobru 2024. kada je zaplenjeno skoro 13.000 paketa kokaina u luci Alhesiras u Španiji. Kontejner sa drogom je napustio lučki terminal u Gvajakilu u Ekvadoru. Nakon ove početne zaplene, usledila su hapšenja u Ekvadoru, Španiji, Belgiji, Portugalu i Holandiji.

1/11 Vidi galeriju Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

Među uhapšenima je i Džekson Felipe Zambrano, koji je prama navodima istražitelja bio jedan od glavnih finansijera šverca kokaina i desna ruka Vilmera Čavrije, zvanog Pipo, vođe kriminalnog klana "Los Lobos" koji je u pritvoru u Španiji od prošle godine.

- Tokom akcije u kojoj je uhapšen Zambrano zaplenjeno je 630 kilograna u jednoj operaciji, i oko 1,5 tone kokaina u drugoj, što je procenjeno na vrednost od oko 85 miliona dolara. Međutim, u celoj akciji koja traje već neko vreme zaplenjeno je ukupno 42,5 tona kokaina, što je oko 1,68 milijardi dolara. Ukupno vrednost zaplenjene droge procenjena je na 1,765 milijardi dolara - saopštili su oni.

Istovremeno, istražitelji su sproveli istragu o kompanijama koje su služile kao paravan za šverc kokaina. Otkriveno je, kako je saopšteno, najmanje 15 kompanija koje se bave izvozom voća, kakaa, morskih plodova i drvene građe. Kako se sumnja, one su služile za skrivanje velikih pošiljki droge među tovarom u prekookeanskim brodovima.

- Dosadašnjom istragom je otkriveno da je balkanski kratel koordinirao nabavku kokaina iz laboratorija u Kolumbiji, njegov transport u Ekvador i prevoz brodovima u Evropu, u saradnji sa uhapšenom kriminalnom grupom - otkriveno je.

Foto: policija ekvadora

Kriminalna grupa je delovala tako što je ovaj kartel imao svoje saradnike i u zemljama odredišta, koji su bili zaduženi za prijem i distribuciju droge. Osim toga, obezbeđivali su kompanije koje su uspotavljale naizgled legalan poslovni odnos sa kompanijama iz Ekvadora iz kojih su stizali tereti u kojima je bio skriven kokain.

U sprovođenju operacije „Veliki Feniks“ učestvovalo je 130 policajaca. Agenti su izvršili 23 istovremena pretresa objekata povezanih sa osumnjičenima i poslovnom mrežom identifikovanom tokom istrage. Istovremeno, zaplenjeni su mobilni telefoni, računari, kao i poslovna i finansijska dokumentacija.

Pripadnicima takozvanog balkanskog kartela, podsetimo, sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu za šverc više od 7 tona kokaina koji je iz Južne Amerike švercovan u Evropu.

Zvicer i Jakšić Foto: Privatna Arhiva

- Modus operandi balkanskog kartela upravo je onakav kakvim su ga opisali ekvadorski istražitelji tokom poslednje akcije hapšenja. Prema optužnici po kojoj se sudi pripadnicima ove grupe u Beogradu, oni su u Ekvadoru i Kolumbiji imali svoje ljude od kojih su direktno nabavljali kokain, zatim ga manjim brodovima dopremali do prekookeanskih i skrivali u tovare sa legalnom robom - podseća sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, na identičan način, preko naizgled legalnih firmi ugovarali su transporte banana, kakaa ili druge robe u koju su potom skrivali kokain.

- Optužnicom je obuhvaćen i Srđan Jezdimir, narko-bos koji je trenutno u zatvoru u Ekvadoru i koji je bio glavna veza ovog klana u toj državi. Inače, ekvadorski mediji, početkom godine preneli su da je on spreman da postane svedok saradnik u zamenu za blažu kaznu - dodaje sagovornik i podseća da je u zatvoru u Peruu prošle godine preminuo i Zoran Jakšić, poznat kao čovek sa 1000 lica, koji je takođe bio na ovoj optužnici.