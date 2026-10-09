Kod osumnjičenih je pronađeno 10 kilograma amfetamina
MUP
USRED BEOGRADA UHAPŠENI S TORBOM PUNOM DROGE: Policija presrela dvojicu muškaraca na ulici, odmah uhapšeni
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko 10 kilograma amfetamina.
- Policijski službenici su osumnjičene B. K. (42) i V. J. (22) uočili na ulici, sa torbom u kojoj je bila opojna droga, nakon čega su uhapšeni - navodi se u saopštenju MUP-a.
Uhapšenima je, kako se dodaje, određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
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