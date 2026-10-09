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R.D. (30) teško je povređen kada se na rođendanu svog deteta potukao sa N.S., novim partnerom bivše supruge. Incident se dogodio se u jednoj kafani u Borči, kada je oko 22 sata izneta torta radi posluženja.

Kako saznajemo, kobne večeri u kafani u Borči R.D. i njegova bivša supruga su slavili rođendan njihovom zajedničkom detetu, a na slavlju je kao gost bio i osumnjičeni N.S., sadašnji emotivni partner majke deteta.

Prema nezvaničnim, netrpeljivost između žrtve i osumnjičenog traje već duže vreme.

- U jednom trenutku oko 22:00 sati kada je izneta torta radi posluženja N.S. je navodno uzeo tortu i bacio je ispred lokala, nakon čega je došlo do rasprave a potom i tuče između dvojice muškaraca. Kako se sumnja, N. S. je izvadio nož, napao bivšeg muža svoje partnerke, isekao ga po desnom podlaktici i polomio mu šaku - kaže izvor "Blica".

Osumnjičenom je određeno zadržavanje po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva.