OPŠTI HAOS TOKOM PROSLAVE ROĐENDANA U BORČI: Bacio tortu ispred kafane pa pretukao bivšeg muža svoje partnerke
R.D. (30) teško je povređen kada se na rođendanu svog deteta potukao sa N.S., novim partnerom bivše supruge. Incident se dogodio se u jednoj kafani u Borči, kada je oko 22 sata izneta torta radi posluženja.
Kako saznajemo, kobne večeri u kafani u Borči R.D. i njegova bivša supruga su slavili rođendan njihovom zajedničkom detetu, a na slavlju je kao gost bio i osumnjičeni N.S., sadašnji emotivni partner majke deteta.
Prema nezvaničnim, netrpeljivost između žrtve i osumnjičenog traje već duže vreme.
- U jednom trenutku oko 22:00 sati kada je izneta torta radi posluženja N.S. je navodno uzeo tortu i bacio je ispred lokala, nakon čega je došlo do rasprave a potom i tuče između dvojice muškaraca. Kako se sumnja, N. S. je izvadio nož, napao bivšeg muža svoje partnerke, isekao ga po desnom podlaktici i polomio mu šaku - kaže izvor "Blica".
Osumnjičenom je određeno zadržavanje po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva.
Kurir.rs/ Blic.rs