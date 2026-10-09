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Krsto Vujić (44), zvani Terminator, pripadnik škaljarskog klanakoji je sredinom aprila ubijen u Barseloni, navodno je godinama vodio dvostruki život, skrivajući se u Španiji od zakona, ali i suparničkog klana. Dok je sa prvom suprugom u Crnoj Gori imao dvoje dece, prema novim informacijama, u Španiji je imao i drugu suprugu, sa kojom je takođe dobio sina.

Dve žene koje su, svaka na svoj način, bile deo njegovog života sada su se našle u centru pažnje, nakon što su "zaratile" preko čitulja posvećenih ubijenom mužu.

Foto: Printskrin/Umrli.me čitulje

- Posle šest meseci čekanja, Vujićevo telo dopremljeno je iz Španije u Crnu Goru, gde će sutra biti sahranjen na gradskom groblju na Savini. To je navedeno u jednoj od objavljenih čitulja koju potpisuje jedna supruga, ćerka, sin, majka i mnogobrojna porodica. Međutim, istog dana osvanula je još jedna čitulja ubijenom škaljarcu - kaže izvor Kurira i dodaje:

- U drugoj čitulji koju potpisuje očigledno druga žena, stoji: "Ljubavi, kako si mi samo govorio: Ljubavi, ti i ja do kraja." tako je i bilo. Zajedno do poslednje sekunde. Hvala ti za najlepše godine mog života, za svu ljubav i uspomene. A najviše od svega, srećna sam što znam da si pored nas konačno pronašao svoju sreću, mir i ispunjenje. Da si bio istinski srećan i voljen, baš onako kako si zaslužio. Hvala ti za našeg sina, najlepši deo naše ljubavi. Znaće koliko si ga želeo i voleo. Dok god budem disala, živećeš kroz nas. Obećavam ti da neću dati da te zaborave. Poljubi našeg malog anđela gore. Čuvajte jedno drugo i čekajte na nas. Volim te."

Foto: Printskrin/Umrli.me čitulje

Na kraju čitulje pored "zauvek tvoja supruga" stoji potpuno drugo ime.

- U drugoj čitulji stoji da je pored druge supruge "istinski bio srećan" aludirajući verovanto na to da pre toga to nije bio. A činjenica da su mu obe žene dale čitulju dodatno je privukla pažnju javnosti, ostaje da se vidi da li će se i na njegovoj sahrani pokazati koliko su njihovi životi bili isprepletani - navodi izvor Kurira.

Posle šest meseci od ubistva, Vujić će biti sahranjen u Crnoj Gori. Pripadnik škaljarskog klana, podsetimo, podlegao je teškim povredama 17. aprila, četiri dana nakon što su ga maskirani napadači izrešetali u bašti kafića u Barseloni, i to naočigled druge supruge, deteta i brojnih gostiju.

Prošao je dug period od kada je Vujić ubijen, međutim, zbog silnih procedura i neophodne administracije u Španiji i Crnoj Gori, njegovo telo tek sada je dopremljeno iz zemlje gde je likvidiran.

- Kada neko strada u inostranstvu u ovakvim okolnostima, dopremanje tela ne može da se obavi odmah, već je neophodno da se završe sve procedure koje nalažu nadležni organi. U slučajevima nasilne smrti posebno je važno da se okončaju potrebne provere i dokumentacija, nakon čega može da se organizuje transport posmrtnih ostataka u matičnu zemlju. Sve to može da potraje mesecima, pa je tako prošlo i šest meseci od kada je Vujić podlegao povredama do dopremanja njegovog tela u Crnu Goru - navodi izvor Kurira.

Vujić je, podsetimo, podlegao povredama, nakon što je 14. aprila teško ranjen u pucnjavi u Barseloni, a njegovo ubistvo dovodi se u vezu sa nastavkom krvavog rata kavačkog i škaljarskog klana, koji godinama odnosi živote širom Evrope.

Izrešetan pred drugom suprugom i bebom

Vujić je ručao sa suprugom i bebom u kolicima u bašti kafića u kom je bio redovan gost, kada su mu prišla dvojica maskiranih napadača i otvorila vatru.

1/5 Vidi galeriju Dramatične slike sa mesta ranjavanja škaljarca u Španiji Foto: Printskrin/ara.cat, Printskrin

- Vujić je ručao u bašti kafića, u kom je bio redovan gost, sa ženom i bebom u kolicima. U jednom momentu su mu prišli maskirani napadači, bilo ih je najmanje dvoje, i počeli su da rešetaju. Nakon ispaljenih hitaca su se razbežali - opisali su očevici dramatične scene koje su se odigrale u vrlo prometnom delu španskog grada.

Vujić je pogođen sa tri hica u glavu i vrat i zadobio je povrede opasne po život. Dok su napadači bežali, povređenom muškarcu u pomoć je pritekla žena koja se zatekla u blizini.

- U pomoć mu je pritekla žena koja se zatekla u blizini, a koja je očigledno medicinska radnica. Ona je prisebno reagovala i pritisla mu ranu kako bi sprečila obilno krvarenje do dolaska Hitne pomoći, međutim na kraju mu ipak nije bilo spasa, četiri dana kasnije, Vujić je podlegao povredama - kaže izvor.

Napad se dogodio na javnom mestu, pred brojnim svedocima, a istražitelji su, prema navodima izvora, sumnjali da je reč o pažljivo planiranom atentatu.

Osveta zbog ubistva Filipa Kneževića

Prema određenim informacijama, istražitelji i izvori iz bezbednosnih krugova sumnjaju da je likvidacija Vujića povezana sa osvetom za ubistvo Filipa Kneževića, pripadnika kavačkog klana, koji je ubijen 15. jula 2025. godine.

Filip Knežević Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

- Sumnja se da je atentat na Vujića izveden iz osvete za ubistvo "kavčanina" Filipa Kneževića koje se dogodilo u julu prošle godine, takođe u Barseloni. Po načinu na koji je napad izveden, jasno je da je sve bilo isplanirano i da je žrtva praćena - kažu izvori i dodaju da je interesantno i to da je kafić u kom se pokušaj mafijaškog ubistva dogodio u vlasništvu Srbina iz krimi-miljea.

- Vlasnik kafića je Nenad Vinčić, koji je dobro poznat španskoj policiji. On je označen kao vođa jednog ogranka balkanskog kartela, a 2018. u Španiji je hapšen zbog sumnje da je švercovao kokain iz Kolumbije u Evropu. Prilikom hapšenja 2018. otkriveno je da Vinčić ima srpsko državljanstvo, ali i hrvatska dokumenta - podsećaju izvori.

Prema navodima izvora, nakon Kneževićevog ubistva usledio je novi talas obračuna.

- Nakon Kneževićevog ubistva stradalo je više pripadnika škaljarskog klana, navodno najmanje 10. Pucnjave su se uglavnom dešavale nasred ulice i po danu - kaže izvor i dodaje da španske istražitelje sve više zabrinjava rat škaljarskog i kavačkog klana koji se uveliko preselio na njihove prostore.

Mafijaš sa devet života Ubijeni "škaljarac" je od ranije dobro poznat policiji, ali i javnosti, pošto je i ranije bio meta. Prvi put je napadnut 2016. u Meljinama, kada je eksplodirala bomba postavljena pod njegov automobil. - U trenutku kada je Vujić, sa tada trogodišnjim sinom, pokušao da uđe u auto, aktivirana je paklena naprava i on i njegov sin su ranjeni. Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama, na njega je pucano sa motora u pokretu. Tada nije povređen, a napadač je pobegao - podseća izvor i dodaje da se treći napad dogodio u septembru 2018. godine - Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje maloletne dece. Istražitelji su sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen - podseća sagovornik.

Godinama bio u bekstvu

Za Vujićem je crnogorska policija godinama tragala zbog sumnje da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom Šćepana Roganovića, počinjenim 2020. godine u Herceg Novom. Inače, jedan od optuženih za likvidaciju Novljanina, svojevremeno je priznao: "Krsto Vujić mi je rekao da su Roganovići pokušali da ga ubiju i da će uložiti sve što ima da ih makne".

- Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva, Krsto Vujić i navodni vođa škaljarskog klana, Igor Vukotić, organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Šćepana Roganovića, brata visokopozicioniranog "kavčanina", Duška Roganovića - podseća izvor.

Za Vujićem je bila raspisana međunarodna poternica, a godinama se nalazio u bekstvu. Posebnu pažnju javnosti privukao je slučaj iz avgusta prošle godine, kada su crnogorska policija i Interpol saopštili da je u Švajcarskoj lociran i uhapšen muškarac za kog se verovalo da je Vujić.