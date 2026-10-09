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Skoro 150 zaposlenih u tri kazneno-popravna zavoda u protekla dva dana doniralo je krv u sklopu zajedničke akcije koju Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizuje sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Crvenim krstom Srbije i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

1/5 Vidi galeriju Skoro 150 zaposlenih u zatvorima širom Srbije doniralo krv Foto: UIKS

U Okružnom zatvoru u Novom Sadu, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, krv je danas doniralo 33 zaposlenih i time nastavilo humanu misiju koju je uprava zavoda pokrenula 2023. godine.

U Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu (Zabeli) krv je danas doniralo 59 zaposlenih, u drugoj po redu akciji davanja krvi od početka godine koja se organizuje zajednički sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i Crvenimkrstom iz tog grada.

I u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu 54 zaposlenih je doniralo juče krv i poslalo time snažnu poruku solidarnosti sa zajednicom u kojoj žive i rade.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić izjavio je da su svi zaposleni odgovorno nastupili kada su doneli odluku da doniraju krv za pacijente širom Srbije.

- Naše koleginice i kolege se uvek odazovu u velikom broju svaki put kad organizujemo akcije davanja krvi za kliničke centre i bolnice - rekao je Jandrić i dodao da akcije Uprave mogu da budu smernice odgovornog ponašanja za sve institucije koje žele da organizuju doniranje krvi.

- U kolektivima ta tri zavoda su i davaoci koji su više od 100 puta donirali krv, kao i one mlađe koleginice i kolege koje su ove akcije iskoristile da po prvi put daju krv - naglasio je direktor Jandrić.