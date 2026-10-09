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Policijski službenici UZT-SBPVTK su danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su A. P. (24) iz Beograda, zbog postojanja sumnje da je izvršila krivično delo Proganjanje na štetu visokih rukovodilaca MUP-a.

Ista se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu na društvenim mrežama objavljivala podatke o visokim rukovodiocima MUP-a, kao i članovima njihovih porodica i na taj način ugrožavala njihovu bezbednost.