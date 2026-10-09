Hronika
UHAPŠENA BEOGRAĐANKA ZBOG PROGANJANJA POLICIJE Objavljivala podatke rukovodilaca MUP-a i njihovih porodica preko društvenim mrežama
- U Beogradu je uhapšena A. P. (24) zbog sumnje da je proganjala visoke rukovodioce MUP-a.
- Sumnjiči se da je duže vreme na društvenim mrežama objavljivala podatke o njima i članovima njihovih porodica, ugrožavajući njihovu bezbednost.
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Policijski službenici UZT-SBPVTK su danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su A. P. (24) iz Beograda, zbog postojanja sumnje da je izvršila krivično delo Proganjanje na štetu visokih rukovodilaca MUP-a.
Ista se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu na društvenim mrežama objavljivala podatke o visokim rukovodiocima MUP-a, kao i članovima njihovih porodica i na taj način ugrožavala njihovu bezbednost.
Osumnjičenoj je određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati i ista će uz krivičnu prijavu biti predata na dalji rad i nadležnost tužilaštvu.
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