VITLAO PIŠTOLJEM I PRETIO DA ĆE DA UBIJE DECU, ŽENU I ŠURAKA: Uhapšen nasilnik s Novog Beograda
- S.R. (42) sa Novog Beograda zadržan je zbog sumnje za nasilje u porodici, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
- Tereti se da je pokazao pištolj i pretio da će ubiti suprugu, decu i šuraka, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju S.R. (42) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u sredu na Novom Beogradu pretio da će napasti na život i telo ugrozio spokojstvo članova svoje porodice – supruge i brata svoje supruge, na taj način što je došao kod brata svoje supruge, pokazao mu vatren oružje-pištolj i uputio mu pretnje da će ubiti njega, njegovu sestru, odnosno svoju suprugu i decu. Ove pretnje je oštećeni telefonskim putem preneo oštećenoj supruzi osumnjičenog, nakon čega je ona prijavila događaj policijskim službenicima - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.
Osumnjičeni je danas na saslušanju pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.
- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Trećem osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponovoti krivično delo - navodi se u saopštenju tužilaštva.