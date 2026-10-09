- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u sredu na Novom Beogradu pretio da će napasti na život i telo ugrozio spokojstvo članova svoje porodice – supruge i brata svoje supruge, na taj način što je došao kod brata svoje supruge, pokazao mu vatren oružje-pištolj i uputio mu pretnje da će ubiti njega, njegovu sestru, odnosno svoju suprugu i decu. Ove pretnje je oštećeni telefonskim putem preneo oštećenoj supruzi osumnjičenog, nakon čega je ona prijavila događaj policijskim službenicima - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.