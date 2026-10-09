Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju S.R. (42) zbog  sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u sredu na Novom Beogradu pretio da će napasti na život i telo ugrozio spokojstvo članova svoje porodice – supruge i brata svoje supruge, na taj način što je došao kod brata svoje supruge, pokazao mu vatren  oružje-pištolj i uputio mu pretnje da će ubiti njega, njegovu sestru, odnosno svoju suprugu i decu. Ove pretnje je oštećeni telefonskim putem preneo oštećenoj supruzi osumnjičenog, nakon čega je ona prijavila događaj policijskim službenicima - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.

Osumnjičeni je danas na saslušanju pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Trećem osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponovoti krivično delo - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ne propustiteHronikaUDARAO JOJ GLAVU O ORMAR, PA POTEGAO PIŠTOLJ I RANIO JE! Horor u stanu u Zemunu: Pijani muž zverski pretukao suprugu, policija ga odmah uhapsila!
Hitna pomoć
HronikaJEZIVO NASILJE U STANU U NIŠU: Davio partnerku pa joj nožem rasekao vrat, uhapšen zbog pokušaja ubistva
Karaburma ubistvo G. R. (74).jpeg
Crna GoraPRETIO OCU, MAJCI, SESTRI I SUPRUZI, PA NASRNUO NA RODITELJE: Nasilje u porodici u Rožajama - odmah uhapšen
653409_17302183621730103746-bijelo-polje-sokola-ubistvo-fotorina3_orig.jpg
HronikaŽENU DAVIO KOŽNIM KAIŠEM: Jezivo nasilje u Leskovcu, osumnjičenom određen pritvor!
shutterstock-2212671543.jpg