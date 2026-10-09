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Osumnjičeni za sinoćnji brutalni napad u Bulevaru Milutina Milankovića u Zrenjaninu uhapšen je danas oko 15 časova u naselju Bagljaš, nakon filmske potere koja se odigrala u blizini kružnog toka nadomak "Avale".

Prema informacijama sa terena, napadač je savladan posle kraće policijske akcije i ubrzo će biti priveden nadležnom istražnom sudiji. Motiv ovog napada i dalje nije utvrđen, a detaljna istraga je u toku.

Podsetimo, incident se dogodio sinoć oko 19 časova na poznatoj zrenjaninskoj Magistrali, u neposrednoj blizini Pinove vile. Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je iz za sada nepoznatih razloga nasilno izvukao mladića iz automobila marke BMW, a potom ga izbo oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Napadač je odmah nakon toga pobegao sa lica mesta i bio u bekstvu sve do današnje akcije policije.

Izbodeni mladić je sa povredama hitno prevezen u zrenjaninsku bolnicu. Kako nezvanično saznajemo, on se nalazi na lečenju i trenutno nije životno ugrožen.