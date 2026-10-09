IZAŠAO IZ AUTA, PA IZREŠETAO SUPRUGU I ŠURAKA, IMA I RANJENIH! Horor u Donjem Livoču: Ženin stric hitno prevezen u klinički centar, očevidac opisao jezive scene
- U Donjem Livoču kod Gnjilana muškarac je osumnjičen da je ubio suprugu i njenog brata, dok je ženinog strica ranio vatrenim oružjem.
- Prema svedoku, napadač je prišao vozilu šuraka i pucao, a potom je suprugu odvezao u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.
- Osumnjičeni se sam predao policiji, a oružje je zaplenjeno; motiv zločina još nije poznat.
Tragedija u Gnjilanu potresla je Balkan. U Donjem Livoču dogodio se stravičan incident, u kojem se sumnja da je muškarac ubio suprugu i njenog brata, dok je njihovog strica ranio. Motiv zločina još uvek nije poznat.
Očevidac je opisao kritične trenutke ovog slučaja.
Ovaj građanin ispričao je da su se učesnici događaja nalazili u dva vozila.
Ovaj građanin je ispričao da su se strane nalazile u dva automobila — osumnjičeni sa svojom ženom, dok su ženin brat i stric bili u drugom vozilu.
Prema njegovim rečima, osumnjičeni je izašao iz automobila i prišao vozilu svog šuraka, u kog je pucao iz vatrenog oružja i ubio ga na licu mesta. Nakon toga, navodi da je isti ranio ženinog strica.
Odande se uputio ka Urgentnom centru Regionalne bolnice u Gnjilanu, gde je sam prevezao suprugu, za koju se takođe sumnja da ju je ubio.
Nažalost, žrtva je bila bez znakova života i lekarski tim je konstatovao smrt.
Tela nastradalih poslata su na Institut za sudsku medicinu (IML) radi obdukcije, dok je povređeni prebačen u KUCK na dalje lečenje. Izvršilac ovog teškog zločina se potom sam predao Policiji, kojom prilikom je zaplenjeno i oružje upotrebljeno u ovom slučaju.
Dva državna tužioca preuzela su slučaj i očekuje se da u zakonskom roku podnesu zahtev za određivanje pritvora.
Ovo je potvrdila i lokalna policija u zvaničnom saopštenju:
„Odmah po prijemu informacije, na lice mesta izašle su relevantne policijske jedinice, kao i dva državna tužioca, kojom prilikom je utvrđeno da je reč o teškom incidentu u kom se sumnja da je iz vatrenog oružja ubijen muškarac star oko 30 godina, koji je pronađen u automobilu. Takođe, na lice mesta izašao je i direktor Regionalne direkcije policije u Gnjilanu.
Takođe, u Opštu bolnicu u Gnjilanu prevezena je bez znakova života ženska osoba, stara oko 30 godina, za koju se takođe sumnja da je ubijena iz vatrenog oružja od strane istog osumnjičenog.
U međuvremenu, druga osoba koja je zadobila povrede od vatrenog oružja, nakon ukazane prve pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice u Gnjilanu, prebačena je u Kliničko-univerzitetski centar na dalje medicinsko lečenje.
Prema prvim informacijama, sumnja se da između osumnjičenog i žrtava postoji porodična veza. Do ove faze istrage, motiv koji je doveo do ovog događaja još uvek nije poznat.
Osumnjičeni se sam predao, dok je tokom policijskih akcija zaplenjeno i jedno vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ovom slučaju.”
Kurir.rs/klankosova