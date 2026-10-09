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Tragedija u Gnjilanu potresla je Balkan. U Donjem Livoču dogodio se stravičan incident, u kojem se sumnja da je muškarac ubio suprugu i njenog brata, dok je njihovog strica ranio. Motiv zločina još uvek nije poznat.

Očevidac je opisao kritične trenutke ovog slučaja.

Ovaj građanin ispričao je da su se učesnici događaja nalazili u dva vozila.

Ovaj građanin je ispričao da su se strane nalazile u dva automobila — osumnjičeni sa svojom ženom, dok su ženin brat i stric bili u drugom vozilu.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je izašao iz automobila i prišao vozilu svog šuraka, u kog je pucao iz vatrenog oružja i ubio ga na licu mesta. Nakon toga, navodi da je isti ranio ženinog strica.

Odande se uputio ka Urgentnom centru Regionalne bolnice u Gnjilanu, gde je sam prevezao suprugu, za koju se takođe sumnja da ju je ubio.

Nažalost, žrtva je bila bez znakova života i lekarski tim je konstatovao smrt.

Tela nastradalih poslata su na Institut za sudsku medicinu (IML) radi obdukcije, dok je povređeni prebačen u KUCK na dalje lečenje. Izvršilac ovog teškog zločina se potom sam predao Policiji, kojom prilikom je zaplenjeno i oružje upotrebljeno u ovom slučaju.

Dva državna tužioca preuzela su slučaj i očekuje se da u zakonskom roku podnesu zahtev za određivanje pritvora.

Ovo je potvrdila i lokalna policija u zvaničnom saopštenju:

„Odmah po prijemu informacije, na lice mesta izašle su relevantne policijske jedinice, kao i dva državna tužioca, kojom prilikom je utvrđeno da je reč o teškom incidentu u kom se sumnja da je iz vatrenog oružja ubijen muškarac star oko 30 godina, koji je pronađen u automobilu. Takođe, na lice mesta izašao je i direktor Regionalne direkcije policije u Gnjilanu.

Takođe, u Opštu bolnicu u Gnjilanu prevezena je bez znakova života ženska osoba, stara oko 30 godina, za koju se takođe sumnja da je ubijena iz vatrenog oružja od strane istog osumnjičenog.

U međuvremenu, druga osoba koja je zadobila povrede od vatrenog oružja, nakon ukazane prve pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice u Gnjilanu, prebačena je u Kliničko-univerzitetski centar na dalje medicinsko lečenje.

Prema prvim informacijama, sumnja se da između osumnjičenog i žrtava postoji porodična veza. Do ove faze istrage, motiv koji je doveo do ovog događaja još uvek nije poznat.