PREVARILI LJUDE ZA 9.200 EVRA I 40.000 DINARA! Uhapšeni lažni lekari iz Severne Makedonije i Hrvatske: Lagali ljude da su im članovi porodica teško povređeni
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom Pirot, uhapsili su A. A. (27), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.
Takođe, u saradnji sa kruševačkom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Trsteniku, uhapšen je V. M. (67), državljanin Hrvatske, osumnjičen za isto krivično delo.
A. A. i V. M. se sumnjiče da su telefonom pozvali dvoje građana, lažno im se predstavili kao lekari i rekli da su članovi njihovih porodica teško povređeni i da im je hitno potreban novac za operaciju.
Potom su, kako se sumnja, od njih uzeli ukupno 9.200 evra i 40.000 dinara.
Osumnjičeni su, nakon zadržavanja, privedeni osnovnim javnim tužiocima u Pirotu i Trsteniku, a nakon saslušanja sudije za prethodni postupak u osnovnim sudovima u ovim gradovima odredili su im pritvor do 30 dana.
Pošto je, u prethodnih nekoliko dana, Policijskoj upravi u Pirotu prijavljeno više pokušaja prevara, apelujemo na građane, a posebno na starije, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.
Kurir.rs/Jugmedia