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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom Pirot, uhapsili su A. A. (27), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Takođe, u saradnji sa kruševačkom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Trsteniku, uhapšen je V. M. (67), državljanin Hrvatske, osumnjičen za isto krivično delo.

A. A. i V. M. se sumnjiče da su telefonom pozvali dvoje građana, lažno im se predstavili kao lekari i rekli da su članovi njihovih porodica teško povređeni i da im je hitno potreban novac za operaciju.

Potom su, kako se sumnja, od njih uzeli ukupno 9.200 evra i 40.000 dinara.

Osumnjičeni su, nakon zadržavanja, privedeni osnovnim javnim tužiocima u Pirotu i Trsteniku, a nakon saslušanja sudije za prethodni postupak u osnovnim sudovima u ovim gradovima odredili su im pritvor do 30 dana.

Pošto je, u prethodnih nekoliko dana, Policijskoj upravi u Pirotu prijavljeno više pokušaja prevara, apelujemo na građane, a posebno na starije, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obaveste policiju na broj telefona 192.

Kurir.rs/Jugmedia

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