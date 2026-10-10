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U Zrenjaninu je došlo do teške tragedije jer je jedna beba preminula u svojoj porodičnoj kući.

Tačne okolnosti za sada nisu poznate, ali prema nezvaničnim informacijama, nema sumnjivih okolnosti i najverovatnije se radi o prirodnoj smrti.

Prema pisanju Blica, sumnja se da se beba ugušila, a majka deteta je privedena na razgovor sa policijom

Prema nezvaničnim informacijama, telo bebe je poslato na obdukciju.

Uviđaj u Zrenjaninu i dalje traje, a slučaj je preuzelo nadležno tužilaštvo.

(Blic)

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