uviđaj u toku
STRAŠNA TRAGEDIJA! BEBA SE UGUŠILA U ZRENJANINU: Majka u policiji, sve se ispituje!
- U Zrenjaninu je preminula beba u porodičnoj kući, a tačne okolnosti smrti još nisu poznate.
- Prema nezvaničnim informacijama, nema sumnjivih okolnosti, telo je poslato na obdukciju, a majka je privedena na razgovor.
Slušaj vest
U Zrenjaninu je došlo do teške tragedije jer je jedna beba preminula u svojoj porodičnoj kući.
Tačne okolnosti za sada nisu poznate, ali prema nezvaničnim informacijama, nema sumnjivih okolnosti i najverovatnije se radi o prirodnoj smrti.
Prema pisanju Blica, sumnja se da se beba ugušila, a majka deteta je privedena na razgovor sa policijom
Prema nezvaničnim informacijama, telo bebe je poslato na obdukciju.
Uviđaj u Zrenjaninu i dalje traje, a slučaj je preuzelo nadležno tužilaštvo.
(Blic)
Reaguj
Komentariši