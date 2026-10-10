UKRADENIM AUTOM UDARIO DEVOJČICU, PA POBEGAO: Drama u Novom Pazaru, "renoom" oborio dete u blizini škole (video)
- U Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru automobil je udario devojčicu, a vozač je, prema nezvaničnim informacijama, pobegao sa mesta nezgode.
- Na snimku se vidi da je za vozilom krenuo mladić na motociklu, dok se za vozačem i dalje traga.
U Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru, u blizini Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario devojčicu, nakon čega se vozač, prema nezvaničnim informacijama, udaljio sa mesta događaja.
Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o automobilu marke „reno“, koji je navodno istog dana ukraden sa jednog gradilišta u Novom Pazaru.
Kako se vidi na snimku, objavljenom na Instragram stranici portala 3K, nakon udara u devojčicu, vozač je nastavio kretanje, dok je mladić na motociklu krenuo za njim. Za sada nije poznato da li je motociklista uspeo da sustigne vozilo.
Prema dodatnim nezvaničnim informacijama, vozač je nakon nezgode navodno uklonio registarske tablice sa automobila i prodao vozilo za manji novčani iznos.
Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu vozača, dok se, prema dostupnim nezvaničnim saznanjima, za njim traga.
Takođe, nije poznato kakve je povrede devojčica zadobila, niti je saopšteno više detalja o njenom zdravstvenom stanju.
Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na bezbednost pešaka u Ulici Oslobođenja, posebno zbog blizine škole. Prema navodima građana, parkirani automobili i teretna vozila na pojedinim delovima ulice otežavaju preglednost i predstavljaju dodatni rizik za decu i ostale učesnike u saobraćaju.
Zvanična potvrda navoda o krađi, uklanjanju registarskih tablica i prodaji automobila za sada nije dostupna. Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti nezgode, uključujući identitet osobe koja je upravljala vozilom i okolnosti njenog udaljavanja sa mesta događaja.
(Trik)