Slušaj vest

U Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru, u blizini Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario devojčicu, nakon čega se vozač, prema nezvaničnim informacijama, udaljio sa mesta događaja.

Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o automobilu marke „reno“, koji je navodno istog dana ukraden sa jednog gradilišta u Novom Pazaru.

Kako se vidi na snimku, objavljenom na Instragram stranici portala 3K, nakon udara u devojčicu, vozač je nastavio kretanje, dok je mladić na motociklu krenuo za njim. Za sada nije poznato da li je motociklista uspeo da sustigne vozilo.

Prema dodatnim nezvaničnim informacijama, vozač je nakon nezgode navodno uklonio registarske tablice sa automobila i prodao vozilo za manji novčani iznos.

Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu vozača, dok se, prema dostupnim nezvaničnim saznanjima, za njim traga.

Takođe, nije poznato kakve je povrede devojčica zadobila, niti je saopšteno više detalja o njenom zdravstvenom stanju.

Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na bezbednost pešaka u Ulici Oslobođenja, posebno zbog blizine škole. Prema navodima građana, parkirani automobili i teretna vozila na pojedinim delovima ulice otežavaju preglednost i predstavljaju dodatni rizik za decu i ostale učesnike u saobraćaju.