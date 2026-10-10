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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP - Službe za borbu protiv korupcije i Uprave granične policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su H. S. (22) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca, saopšteno je iz MUP.

1/5 Vidi galeriju Novac bio sakriven u "bunkeru" u "golfu 7" Foto: Mup

- Osumnjičeni je, juče, na Graničnom prelazu Špiljani, prilikom izlaska iz Srbije, pokušao u Crnu Goru da prenese 220.000 evra. Policija je novac pronašla u fabričkim šupljinama vozila "golf 7“ kojim je osumnjičeni upravljao i za koji je znao da potiče iz kriminalne delatnosti - navodi se u policijskom saopštenju.

H. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.