Slušaj vest

Teška tragedija potresla je građane Zrenjanina. Preminula je beba koja je imala malo više od mesec dana.

Kako nezvanično saznajemo, dete je preminulo u svojoj porodičnoj kući, a dolaskom lekara Hitne pomoći konstatovana je smrt.

Policija je izašla na lice mesta i u toku je uviđaj. 

Pripadnici MUP obavljaju razgovor sa majkom deteta, a prema nezvaničnim informacijama, na telu bebe nije bilo tragova nasilja.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu pokrenulo je istragu o ovoj tragediji, nakon koje će biti utvrđeno kako je došlo do smrti deteta. Takođe, po njihovom nalogu naložena je i obdukcija i utvrđuju se sve okolnosti koje su prethodile smrt bebe.

Ne propustiteHronikaSTRAŠNA TRAGEDIJA! BEBA SE UGUŠILA U ZRENJANINU: Majka u policiji, sve se ispituje!
Hitna pomoć
HronikaPREMINULA BEBA POVREĐENA U NESREĆI KOD ZRENJANINA! Uhapšen vozač (20) koji je izazvao udes
uvidjaj-foto-dao3.jpg
HronikaDVE BEBE TEŠKO POVREĐENE KOD ZRENJANINA, PRVA SLIKA S MESTA TEŠKE NESREĆE: Lekari im se bore za život, vatrogasci sekli automobil da dođu do njih (FOTO)
Screenshot 2025-03-02 092031 copy.jpg
DruštvoBEBA PLAKALA U 2 UJUTRU, MUŽ SHVATIO DA MU ŽENE NEMA Sestra devojke (20) iz Beograda o noći kad je nestala, 1 stvar joj JAKO ČUDNA
ana2.jpg