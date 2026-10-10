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Teška tragedija potresla je građane Zrenjanina. Preminula je beba koja je imala malo više od mesec dana.

Kako nezvanično saznajemo, dete je preminulo u svojoj porodičnoj kući, a dolaskom lekara Hitne pomoći konstatovana je smrt.

Policija je izašla na lice mesta i u toku je uviđaj.

Pripadnici MUP obavljaju razgovor sa majkom deteta, a prema nezvaničnim informacijama, na telu bebe nije bilo tragova nasilja.