teška tragedija
PREMINULA BEBA IZ ZRENJANINA IMALA SAMO MESEC DANA: Utvrđuju se sve okolnosti iznenadne smrti u kući
- U Zrenjaninu je preminula beba stara nešto više od mesec dana, a smrt je potresla grad.
- Dete je pronađeno u porodičnoj kući, policija je na licu mesta i obavlja uviđaj.
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Teška tragedija potresla je građane Zrenjanina. Preminula je beba koja je imala malo više od mesec dana.
Kako nezvanično saznajemo, dete je preminulo u svojoj porodičnoj kući, a dolaskom lekara Hitne pomoći konstatovana je smrt.
Policija je izašla na lice mesta i u toku je uviđaj.
Pripadnici MUP obavljaju razgovor sa majkom deteta, a prema nezvaničnim informacijama, na telu bebe nije bilo tragova nasilja.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu pokrenulo je istragu o ovoj tragediji, nakon koje će biti utvrđeno kako je došlo do smrti deteta. Takođe, po njihovom nalogu naložena je i obdukcija i utvrđuju se sve okolnosti koje su prethodile smrt bebe.
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