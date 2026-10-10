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U Ulici Jovanke Radaković u Mirijevu u Beogradu, oko tri sata iza ponoći, izbio je požar u kojem su u izgorela četiri automobila, dok je usled toplote i plamena oštećena i fasada obližnje stambene zgrade.

Prema našim saznanjima, reč je o vozilima koja pripadaju jednoj rent-a-kar agenciji, čiji je vlasnik M. M. (24).

Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih ni stradalih, ali je pričinjena materijalna šteta.

Kako saznajemo sa lica mesta, stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudile su eksplozije guma i stakala, nakon čega su kroz prozore ugledali crni dim i plamene jezike koji su gutali parkirane automobile.

Plamen je dohvatio i spoljni deo stambene zgrade ispod koje su vozila bila parkirana, zbog čega je među stanarima zavladala velika panika.

Usledila je evakuacija stzanara, a ubrzo su na lice mesta stigli vatrogasci iz VSJ Zvezdara, ukupno njih 19 sa pet vatrogasnih vozila. Požar je lokalizovan oko 3.30 ujutru.

- Probudio me je strašan tresak, mislio sam da je bomba. Kada sam pogledao kroz prozor, sve je već bilo u plamenu. Vatra je bila toliko visoka da je stigla do prvog sprata zgrade, svi smo istrčali napolje - navodi jedan od prestravljenih stanara.

Prvi rezultati istrage ukazuju na sumnju da je požar na automobilima namerno izazvan.

Pripadnici policije i dežurni tužilac obavili su uviđaj, a trenutno se uzimaju snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata kako bi se utvrdilo da li je nepoznata osoba prilazila vozilima i polila ih zapaljivom tečnošću.