Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su A. C. (23) iz Vlasotinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Leskovac.

- Policija je u vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašla paket sa oko 187 grama marihuane - navodi se u policijskom saopštenju.