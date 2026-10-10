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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su A. C. (23) iz Vlasotinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Leskovac.

- Policija je u vozilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašla paket sa oko 187 grama marihuane - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.

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