U gradskom autobusu u Beogradu jutros se dogodila tragedija kada je jednom putiku iznenada pozlilo , a uprkos svim naporima lekara Hitne pomoći on je, nažalost, preminuo.

Kako saznajemo, čoveku starom oko 60 godina, koji je bio putnik u autobusu , slošilo se usred vožnje, posle čega je usledila drama. Sve se dešavalo kod Elektrotehičkog fakulteta.

- Čovek je bio u autobusu kada mu je odjednom pozlilo, srušio se. Drugi putnici su alarmirali vozača koji je zaustavio vozilo. Pozvana je Hitna pomoć i ekipa je brzo stigla na lice mesta. Započeta je reanimacija, ali čoveku nije bilo spasa, preminuo je - kaže izvor Kurira.