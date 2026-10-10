Lisice stavljene na ruke dvojici maloletnih mladića, a u automobilu kojim su bežali od policije pronađen je plastični pištolj
Hronika
MALOLETNICI UHAPŠENI POSLE HAOSA U VRANJU: Bežali kolima, imali i "pištolj", na kraju povredili policajca
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Policija u Vranju uhapsila je dvojicu maloletnika, u petak uveče, na uglu ulica Nemanjine i Kraljevića Marka, nakon potere za njima, i pokušaja da zaustave vozilo kojim su mladići upravljali.
Prema prvim informacijama, rečeno je da kod sebe imaju oružje, ali se po navodima iz Višeg javnog tužilaštva, ispostavilo da je reč o plastičnom pištolju.
Više javno tužilaštvo u Vranju, potvrdilo je događaj, kao i da je došlo do povređivanja policijskih službenika, kada su maloletnici vozilom udarili u njihov auto prilikom zaustavljanja.
(Blic)
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