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Policija u Vranju uhapsila je dvojicu maloletnika, u petak uveče, na uglu ulica Nemanjine i Kraljevića Marka, nakon potere za njima, i pokušaja da zaustave vozilo kojim su mladići upravljali.

Prema prvim informacijama, rečeno je da kod sebe imaju oružje, ali se po navodima iz Višeg javnog tužilaštva, ispostavilo da je reč o plastičnom pištolju.

Više javno tužilaštvo u Vranju, potvrdilo je događaj, kao i da je došlo do povređivanja policijskih službenika, kada su maloletnici vozilom udarili u njihov auto prilikom zaustavljanja.

(Blic)

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