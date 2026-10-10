Slušaj vest

Prvo je u španskom gradu Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina, a onda su počeli da nestaju ljudi. Za deset godina sukoba Škaljarskog i Kavačkog klana, nazvanih po naseljima u crnogorskoj opštini Kotor, a nastalih internim sukobom unutar jednog velikog klana zbog incidenta iz Španije, do sada je ubijeno više desetina ljudi. Kako mediji pišu, do sada je sukob dva klana odneo najmanje 70 života.

Likvidacija je bilo širom Evrope, kao i na ulicama Crne Gore i Srbije, a izvršene su na najrazličitije načine - od obračuna vatrenim oružjem, preko bombi ispod automobila, do snajpera.

Ubistvo Gorana Radomana 2015. u Beogradu često se označava kao početak brutalnog rata, a na spisku ubijenih do danas ima vođa klanova, članova njihovih porodica, niza nižerangiranih pripadnika, ali i slučajnih prolaznika. Rat i dalje traje.

Detaljnije o ovim temama za emisiju "Puls Srbije vikend" govorili su Jelena Spasić, novinar Kurira i Milomir Marić, novinar.

- Za početak, moram da kažem da su do događaja u Valensiji pripadnici škaljarskog i kavačkog klana bili prijatelji. Oni su činili jedinstveni, takozvani kotorski klan. Samo bih napravila jednu malu ispravku: prema nekim poslednjim informacijama, krvavi rat klanova, koji je počeo 2014. godine, odneo je najmanje 80 života. Mislim da je ta brojka čak i znatno veća. Prema informacijama kojima raspolažemo već duže od decenije, do sukoba je došlo nakon nestanka 200 kilograma kokaina iz stana Gorana Radomana. To je jedna verzija priče. Druga verzija ide u potpuno drugačijem smeru. Goran Radoman je neko vreme proveo u pritvoru na Kubi, nakon što je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala jedna žena. Prema toj verziji, taj događaj nije imao nikakve veze sa drogom. Kokain se, navodno, nalazio u stanu, a kada se Radoman vratio, odnosno kada je pušten iz pritvora, pronašao je drogu i prisvojio tih 200 kilograma - rekla je Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Radoman nije bio jedina meta?

Kako je otkrila, prema pojedinim informacijama, iza događaja koji su prethodili početku krvavog rata klanova krije se priča koja je godinama kasnije dobila novu dimenziju.

- Ono što je još interesantno jeste da se Goran Radoman kolokvijalno smatra prvom žrtvom rata klanova. Ubijen je u Beogradu, što je poznato. Međutim, prema nekim informacijama, on nije trebalo da bude prva žrtva sukoba. Navodno je meta trebalo da bude Milan Vujotić, čije ime u to vreme široj javnosti nije bilo mnogo poznato. Godinama kasnije, iz presretnutih Skaj komunikacija, koje su se pojavile pre nekoliko godina, saznali smo da je Milan Vujotić jedan od najbližih saradnika Radoja Zvicera. Istog dana kada je Goran Radoman ubijen u Beogradu, u Crnoj Gori odjeknula je eksplozija. Bomba je bila postavljena ispod automobila Milana Vujotića. To se dogodilo nekoliko sati ranije, ali on nije nastradao, jer se nije nalazio u blizini vozila, pa je preživeo taj napad - kaže ona.

Marić je za Kurir TV kroz neobičnu anegdotu opisao kako su Škaljari i Kavčani postali tema interesovanja turista koji dolaze u Kotor.

- U Kotor ulaze moćni brodovi, krstarice koje plove širom Evrope i Sredozemlja, a ljudi koji dolaze odmah pitaju za Škaljare i Kavčane. Niko ne pita za katedralu Svetog Tripuna, niti ih zanima Kotor, nekadašnja letnja prestonica Nemanjića. Takvih gradova su već videli mnogo, ali nema vodiča koji bi im pokazao ono što njih zapravo interesuje. Oni misle da su u Palermu. Odskoro sam i ja neformalni vodič. Jednom sam izašao iz kuće u Budvi, kada se zaustavila policija i pitala me: "Kud si pošao?" Odgovorio sam: "U Kotor." Oni su mi rekli: "Mi ćemo te odvesti." Pomislio sam da je to prava ekskurzija - da me vode od kuće do kuće i pokazuju: "Evo, ovo je kuća Kašćelana, ovo je kuća Vukotića, ovo je kuća Zvicera." Tako sam sve to obišao i sada, kao neki nadri-turistički vodič, mogu zainteresovanim turistima tačno da pokažem gde se šta nalazi - kaže Marić.

Milomir Marić, novinar Foto: Kurir Televizija

- Međutim, najviše sam o njima saznao od prodavačica na kotorskoj pijaci. One su ih upoznale dok su još bili mladi delinkventi. I Kašćelan i Zvicer imali su male kamionete kojima su iz okolnih sela dovozili krompir, paradajz i luk na pijacu. Međutim, već tada su bili nasilni i otimali su novac od tih jadnih žena kada bi im zatrebao. Od njih sam saznao više nego od političara i policajaca u Crnoj Gori. Ipak, to je prva generacija tih ljudi koju lično nisam upoznao. Ali ovog leta doživeo sam nešto strašno. Obilazio sam restorane širom Crne Gore. U međuvremenu su se pojavili divni restorani, na nivou onih u Sen Tropeu, Kap d’Antibu, Kapriju i Portofinu. Kako se moje letovanje bližilo kraju, svi ti divni ljudi s kojima sam gotovo svakodnevno sedeo bili su pohapšeni - nastavio je.

Za kraj se osvrnuo na svoje susrete sa ljudima iz kriminalnog miljea i objasnio šta se krilo iza načina na koji ih je predstavljao u javnosti.

- Ispostavilo se da, iako su to bili divni ljudi i razgovarali smo o umetnosti, a oni su imali kolekcije slika i zlata, odnosno o stvarima koje mene interesuju, ti restorani zapravo nisu bili njihovi, već Zvicerovi. Ranije je u Kotoru Tamara Zvicer sa ocem držala mali restoran između dve srpske crkve, Svetog Nikole i Svetog Luke. Zvao se "Trpeza". Ona je tamo bila svakog dana, sve do pucnjave u Kijevu, kada je odbranila svog muža. Od tada se više ne pojavljuje u tom restoranu. Ja sam prvi od njih napravio žestoke momke, vitezove ulice, jer sam hteo da ismevam političare i da pokažem kako su oni navodno pošteni. Ti momci u toj igri rizikuju sopstveni život, dok političari, za razliku od njih, nikada ne budu kažnjeni. Njih sam favorizovao kako bih ismejavao političare - za Kurir televiziju, rekao je Marić.

01:58 "NAPRAVIO SAM OD NJIH ŽESTOKE MOMKE DA BIH ISMEVAO POLITIČARE" Milomir Marić za Kurir televiziju izneo provokativan stav o Kavčanima i Škaljarcima Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs