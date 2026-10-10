PREMINUO OTAC DVOJE DECE POSLE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD LESKOVCA: Vozio motor, pa se sudario sa kombijem za dostavu
- D.K. (42) iz Leskovca preminuo je u UKC Niš od posledica teških povreda zadobijenih u sudaru motora i kombija kod sela Burgići.
D.K. (42) iz Leskovca preminuo je juče u UKC Niš od posledica teških povreda u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u petak, na starom autoputu kod sela Burgići.
Iza D.K. su ostala dva sina i ostala mnogobrojna porodica.
Kako smo pisali, teška saobraćajna nesreća u selu Burgići dogodila se u petak oko 13.45 sati, a u njoj su učestvovali vozač kombija za dostavu i motociklista.
Do sudara je došlo pod, još uvek, nepoznatim okolnostima, na starom auto-putu kod sela Burgići, između Grdelice i Leskovca.
Oba vozača su tada bila povređena, dok je vozač motora imao višestruke teške povrede.
(Jugmedia)
D.K. (42) iz Leskovca preminuo je danas u UKC Niš od posledica teških povreda u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na starom autoputu kod sela Burgijci, potvrdila je Jugmedii njegova porodica, zamolivši da mu se ne piše puno ime i prezime.
Lekari su uradili sve što su mogli, ali njegovo srce nije izdržalo.
Iza D.K. je ostala mnogobrojna porodica, ali i dva sinčića, kojima će večno nedostajati.