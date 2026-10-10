D.K. (42) iz Leskovca preminuo je juče u UKC Niš od posledica teških povreda u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u petak, na starom autoputu kod sela Burgići.

Iza D.K. su ostala dva sina i ostala mnogobrojna porodica.

Kako smo pisali, teška saobraćajna nesreća u selu Burgići dogodila se u petak oko 13.45 sati, a u njoj su učestvovali vozač kombija za dostavu i motociklista.

Do sudara je došlo pod, još uvek, nepoznatim okolnostima, na starom auto-putu kod sela Burgići, između Grdelice i Leskovca.

Oba vozača su tada bila povređena, dok je vozač motora imao višestruke teške povrede.

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D.K. (42) iz Leskovca preminuo je danas u UKC Niš od posledica teških povreda u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreć i na starom autoputu kod sela Burgijci, potvrdila je Jugmedii njegova porodica, zamolivši da mu se ne piše puno ime i prezime.

Lekari su uradili sve što su mogli, ali njegovo srce nije izdržalo.

Iza D.K. je ostala mnogobrojna porodica, ali i dva sinčića, kojima će večno nedostajati.