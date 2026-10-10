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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija), u saradnji sa UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i nadležnim tužilaštvima, uspešno su rasvetlili slučaj paljevine i sprečili novi napad na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu. Kako se sumnja, osumnjičeni za pokušaj paljenja su pripadnici kriminalne grupe "Vračarci".

U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu (Odeljenje za maloletnike), policija je identifikovala dva maloletna lica koja se sumnjiče da su 5. oktobra 2026. godine oko 03:00 časova izazvala požar u ugostiteljskom objektu "Manir", u Ulici omladinskih brigada broj 18 na Novom Beogradu.

Osumnjičeni maloletnici su saslušani zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti.

Sprečen pokušaj napada na objekat "MIG"

U odvojenoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija), u saradnji sa UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku, sprovedenoj u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. B. (18) i N.S. (20). Oni se sumnjiče da su 10. oktobra 2026. godine oko 01:50 časova pokušali da izazovu požar na ugostiteljskom objektu "MIG" u Ulici Trešnjinog cveta broj 1a na Novom Beogradu.

00:43 Hapšenje Vračaraca Izvor: Kurir

Osumnjičeni su za napad pripremili Molotovljev koktel i fantomke, ali su ih policijski službenici sprečili u izvršenju dela. Terete se za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.