Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su I. S. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Zaplenjene cigarete u Novom Sadu Foto: PU Novi Sad

- Pretresom prostorija koje osumnjičena koristi, policija je pronašla 49.726 paklica cigareta bez porekla i akciznih markica i 237,2 kilograma rezanog duvana - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedena, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO 9.990 PAKLICA CIGARETA BEZ MARKICE Uhapšen muškarac, oštetio budžet države za više od 2 miliona dinara
1.jpg
HronikaOŠTETIO DRŽAVNI BUDŽET ZA MILION I PO: Policija pronašla 140 kilograma duvana u Boru! (foto)
Duvan i cigarete bez akciznih markica
HronikaUHAPŠENA ŽENA SA MALTE U NIŠU: Policajci je pretresli na aerodromu, zbog onoga što su našli u njenom prtljagu odmah je privedena!
shutterstock-2295282433.jpg
HronikaZA 30.000 BI DA "MAKNU" ČOVEKA! Prepiska pripadnika klana: "Ja bi’ radije da ga maknemo... Ti kako hoćeš, ali nešto mu moramo napraviti da se kaje čitav život"
Screenshot 2026-02-25 194406.jpg