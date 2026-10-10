Lisice su stavljene na ruke I. S. (49) i određeno joj je zadržavanje di 48 sati
Policijska uprava Novi Sad
UHAPŠENA NOVOSAĐANKA: Policija joj upala u prostorije i zatekla gomilu sumnjive robe (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su I. S. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Zaplenjene cigarete u Novom Sadu Foto: PU Novi Sad
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- Pretresom prostorija koje osumnjičena koristi, policija je pronašla 49.726 paklica cigareta bez porekla i akciznih markica i 237,2 kilograma rezanog duvana - navodi se u policijskom saopštenju.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedena, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
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