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Jedan mladić iz Novog Pazara postao je heroj ovog grada! On je u petak na svom motociklu pojurio vozača koji je ukradenim automobilom marke "reno" udario devojčicu, koja se vraćala iz škole, i pobegao sa lica mesta.

Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo u Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru, u blizini Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo", a kako se vidi na snimku, objavljenom na Instagram stranici portala 3K, nakon udara u devojčicu vozač "renoa" je nastavio kretanje, dok je mladić na motociklu krenuo za njim. 

Ovaj heroj se oglasio za Kurir i opisao kako se sve odigralo.

- Išao sam motorom na posao, a onda sam odjednom čuo dečiji vrisak. Tada sam video neku gužvu ispred sebe i ženu koja drži dete, dok je ranac bio na zemlji. Parkirao sam motor da vidim šta se dešava i saznao da ju je udario vozač "renoa". Nekoliko građana i ja smo pokušavali da zaustavimo vozača, koji je bio vidno uplašen i dodavao je gas, a onda je pobegao. Ja sam refleksno seo na motor i krenuo za njim kako bih ga fotografisao - priča motociklista za Kurir.

Vozač renoa udario devojčicu u Novom Pazaru Foto: Instragram/Trik

On kaže da je odbegli vozač i njega udario automobilom.

- Sustigao sam ga na kraju ulice i stao ispred njegovog automobila. U tom trenutku on je dodao gas i udario u mene. Srećom, nisam pao. Onda sam ga opet stigao i slikao sam i registarske oznake i vozača, a on je nastavio dalje. Sve sam to predao policiji. Kasnije sam čuo da je devojčica moja komšinica i da nije povređena, ali je sigurno istraumirana. Mnogi vozači znaju da je ljudski stati nakon nesreće, zato je mene potreslo jer je ovaj čovek pobegao - svedoči mladi Novopazarac.

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Trenutak u kom vozač udara devojčicu Foto: Instragram/Trik

Prema saznanjima portala Sandžak Danas, policija traga za M.K., iz prigradskog naselja Selakovac, zbog sumnje da je ukrao "reno" ispred jednog gradilišta, a potom njime udario devojčicu u blizini škole i pobegao.

- "Reno" koji je bio parkiran kod gradilišta u vlasništvu je H.K. Automobil je na toj lokaciji parkirao S. Dž., koji je ostavio ključeve u vozilu. Osumnjičeni je iskoristio tu okolnost, ušao u automobil i odvezao ga. Vozač je nakon bega uklonio registarske tablice i prodao "reno" osobi koja se bavi rastavljanjem vozila ove marke. E. Dž., brat vlasnika automobila, naveo je na društvenim mrežama da je vozilo prodato za svega 100 evra - ispričao je izvor blizak slučaju za Sandžak Danas.

Takođe, prema nezvaničnim informacijama priveden je limar koji je kupio ukradeni automobil, pa je on vraćen vlasniku.

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