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Nesvakidašnji incident odigrao se tokom sahrane u Novom Pazaru. Meta napada bio je osuđenik koji je, uz stroge mere bezbednosti i u pratnji zatvorskih komandira, doveden sa izdržavanja kazne kako bi prisustvovao poslednjem ispraćaju svoje majke.

- Dok je trajala sahrana, pojavio se muškarac E.B. (46) koji je naočigled prisutnih počeo da preti osuđeniku koji je bio na majčinoj sahrani - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

Pripadnici Interventne jedinice Policijske uprave u Novom Pazaru su nakon ovog incidenta, tokom večernjih sati uhapsili četrdesetšestogodišnjeg E. B. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.