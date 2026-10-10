Neviđeni skandal u Novom Pazaru: Osuđenika doveli iz zatvora na sahranu majke pod pratnjom, a onda mu je E. B. (46) prišao i zapretio pred svima!
Incident
SKANDAL NA SAHRANI U NOVOM PAZARU! Ispraćao majku na večni počinak, pa doživeo horor: Muškarac uleteo na groblje i pretio mu pred svima, hitno uhapšen!
Slušaj vest
Nesvakidašnji incident odigrao se tokom sahrane u Novom Pazaru. Meta napada bio je osuđenik koji je, uz stroge mere bezbednosti i u pratnji zatvorskih komandira, doveden sa izdržavanja kazne kako bi prisustvovao poslednjem ispraćaju svoje majke.
- Dok je trajala sahrana, pojavio se muškarac E.B. (46) koji je naočigled prisutnih počeo da preti osuđeniku koji je bio na majčinoj sahrani - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.
Pripadnici Interventne jedinice Policijske uprave u Novom Pazaru su nakon ovog incidenta, tokom večernjih sati uhapsili četrdesetšestogodišnjeg E. B. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši