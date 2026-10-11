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Jedna osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kralja Milana. 

Posle ponoći mladić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Ulici kralja Milana, kod Beograđanke.

Noćas je i mladić od 18 godina doživeo tešku povredu prilikom pada sa Kalemegdana.

Za ekipe Hitne pomoći teška noć uz 156 poziva, 28 na javnom mestu.

Kurir.rs/RTS

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