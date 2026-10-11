Za ekipe Hitne pomoći teška noć uz 156 poziva, 28 na javnom mestu.
hitna pomoć
MLADI MOTOCIKLISTA POGINUO KOD BEOGRAĐANKE Teška noć u Beogradu: Mladić (18) pao sa visine na Kalemegdanu (FOTO)
Slušaj vest
Jedna osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kralja Milana.
Posle ponoći mladić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Ulici kralja Milana, kod Beograđanke.
Noćas je i mladić od 18 godina doživeo tešku povredu prilikom pada sa Kalemegdana.
Za ekipe Hitne pomoći teška noć uz 156 poziva, 28 na javnom mestu.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši