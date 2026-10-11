HOROR U ZEMUNU! Čovek uboden nožem u grudi zbog saobraćaja!
- U Zemunu je tokom svađe u saobraćaju nožem u grudi uboden Nemanja P. (34).
- Do incidenta je došlo oko 22 časa na ulazu u Geteovu ulicu, u naselju Vojni put, nakon rasprave između dvojice vozača.
Prava drama odigrala se sinoć u Zemunu kada je, posle žestoke rasprave tokom vožnje, nožem u grudi izboden Nemanja P. (34).
Sve se odigralo oko 22 sata sati na ulazu u Geteovu ulicu, u naselju Vojni put, kada je izbio haos između dvojice vozača u saobraćaju.
Kako se saznaje, sa izbodenim mladićem u društvu je bio njegov prijatelj, koji je policajcima ispričao da je sve počelo banalnom svađom tokom vožnje. Nakon kraće rasprave, podivljali napadač je izvadio nož i Nemanju direktno ubo u grudi.
Povređeni mladić je sa teškim ranama hitno prebačen u KBC "Bežanijska kosa", gde su mu lekari odmah ukazali pomoć i sanirali ubodnu ranu.
Policijske patrole su odmah odjurile na lice mesta i zatekle razbijenu "škodu" beogradskih tablica, dok je vozač pobegao.
Raspisana je potraga za njim, a o ranjavanju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
(Telegraf)