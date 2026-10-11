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Prava drama odigrala se noćas oko ponoći na Kalemegdanu u Beogradu, u blizini Vojnog muzeja, kada je devetnaestogodišnji L. S. pao sa zidina visine oko 10 metara i zadobio teške telesne povrede.

Kako saznajemo, mladić je bio u društvu prijatelja na bedemu iznad izloženih topova i tenkova. U jednom trenutku, pod još nerazjašnjenim okolnostima, pao je sa velike visine.

Policijske ekipe koje su ubrzo stigle na lice mesta zatekle su preplašeno društvo povređenog mladića. Njegovi drugovi su u izjavi policiji rekli da nisu videli sam trenutak pada, te da ne mogu sa sigurnošću da tvrde da li se Lazar okliznuo ili je sam skočio, ali sa sigurnošću tvrde da ga niko nije gurnuo.

Mladić je zatečen u besvesnom stanju, sa teškim povredama glave iz kojih je obilno krvario. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na Kalemegdan, ukazala mu prvu pomoć na licu mesta i hitno ga transportovala u zdravstvenu ustanovu.