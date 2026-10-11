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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 00.50 sati godoila u Ulici kralja Milana u centru Beograda poginuo je motociklista (22), a u nesreći su, kako nezvanično saznajemo, učestvovala dva motora i dva automobila.

- Do nesreće je došlo kod Beograđanke, kada je jedan od motociklista naglo prešao u suprotnu kolovoznu traku. Tada je došlo do direktnog sudara sa automobilom marke "golf". Drugi motocikl i drugi automobil koji su tom prilikom bili u neposrednoj blizini su, takođe, učestvovali u sudaru, ali bez većih posledica - objašnjava nam jedan očevidac i dodaje da je delovalo kao da su dva motora zajedno vozila, tj. da su se motociklisti poznavali.

Očevidac dalje kaže da je motociklista posle sudara sa "golfom" pao na auto, pa na asfalt.

- Imao je kacigu na glavi, ali je ona spala. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladića - rekao je izvor i dodao da je motocikl najverovatnije proklizao.