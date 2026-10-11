Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su Jovana M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je 10. oktobra nakon kraće rasprave zbog saobraćaja u Zemunu, pokušao da liši života oštećenog N.P. (34) zadavši mu ubodbu ranu u predelu grudi oštrim predmetom.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - daodaje se u saopštenju.

Kako smo ranije pisali, sve se odigralo sinoć oko 22 sata sati na ulazu u Geteovu ulicu, u naselju Vojni put, kada je izbio haos između dvojice vozača u saobraćaju.

Kako se saznaje, sa izbodenim mladićem u društvu je bio njegov prijatelj, koji je policajcima ispričao da je sve počelo banalnom svađom tokom vožnje. Nakon kraće rasprave, podivljali napadač je izvadio nož i N.P. direktno ubo u grudi.

Povređeni muškarac je sa teškim ranama hitno prebačen u KBC "Bežanijska kosa", gde su mu lekari odmah ukazali pomoć i sanirali ubodnu ranu.