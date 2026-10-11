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DRAMA KOD KURŠUMLIJE, ROĐACI SE POTUKLI ZBOG SVINJA: Jedan uhapšen, drugi hitno prevezen u UKC Niš
- U selu Crvenika kod Kuršumlije došlo je do svađe i tuče dvojice rođaka zbog štete koju su načinile svinje.
- J.R. (73) je zadobio teške povrede glave i prebačen je u niški Klinički centar.
- L.D. (64) je uhapšen i biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.
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Sinoć u selu Crvenika kod Dobrog dola kod Kuršumlije došlo do svađe i tuče između dvojice rođaka, pa je jedan završio u niškom Kliničkom centru, a drugi je uhapšen.
Kako smo saznali, svađa, a zatim i tuča započela je zbog štete koje su načinile svinje, čiji je vlasnik jedan od dvojice rođaka.
U opštem metežu, J.R. (73) je zadobio teške telesne povrede glave i zbog tih povreda je nakon što mu je ukazana pomoć rpebačen u niški Klinički centar, a L.D. (64) je uhapšen zbog nanošenje povreda J.R.
Prema prvim informacijama do kojih smo došli, uhapšeni tvrdi da je oštećenog rođaka udarao rukama.
U zakonskom roku biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.
Kurir.rs
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