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Sinoć u selu Crvenika kod Dobrog dola kod Kuršumlije došlo do svađe i tuče između dvojice rođaka, pa je jedan završio u niškom Kliničkom centru, a drugi je uhapšen.

Kako smo saznali, svađa, a zatim i tuča započela je zbog štete koje su načinile svinje, čiji je vlasnik jedan od dvojice rođaka.

U opštem metežu, J.R. (73) je zadobio teške telesne povrede glave i zbog tih povreda je nakon što mu je ukazana pomoć rpebačen u niški Klinički centar, a L.D. (64) je uhapšen zbog nanošenje povreda J.R.

Prema prvim informacijama do kojih smo došli, uhapšeni tvrdi da je oštećenog rođaka udarao rukama.

U zakonskom roku biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.

Kurir.rs

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