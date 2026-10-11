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Stravična saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio motociklista D. L. (22) dogodila se u noći iza nas u samom centru Beograda, u Ulici Kralja Milana kod broja 31.

Prema prvim informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je D. L., upravljajući motociklom marke "suzuki", pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad dvotočkašem.

Motor je naglo skrenuo, prešao preko kolovoza u suprotnu traku i direktno se zakucao u putnički automobil marke "folksvagen", za čijim je volanom bio B. K. (30).

Lekari mogli samo da konstatuju smrt

Prizor na mestu udesa bio je jeziv. Od siline direktnog sudara delovi motocikla i automobila bili su rasuti desetinama metara po ulici. Ubrzo su na lice mesta pod rotacijama stigle ekipe Hitne pomoći i više patrola policije.

Ipak, nesrećnom mladiću nije bilo spasa — povrede koje je zadobio prilikom udarca bile su fatalne. Dežurni lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Vozač "folksvagena" B. K. bio je u stanju šoka, a policija je na licu mesta izvršila i testiranje radi utvrđivanja eventualnog prisustva alkohola ili psihoaktivnih supstanci, što je standardna procedura u ovakvim situacijama.

Kolaps i obustava saobraćaja u centru

Zbog težine nesreće i obezbeđivanja lica mesta, policija je odmah blokirala taj deo grada. Saobraćaj u Ulici Kralja Milana bio je u potpunom prekidu u oba smera satima, dok je trajao uviđaj, a vozila su preusmeravana na alternativne pravce.

Policijski službenici obavili su uviđaj po nalogu i u prisustvu dežurnog tužioca. Telo nastradalog mladića upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok će vozila uključena u udes biti poslata na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo da li je eventualni kvar na motociklu kumovao ovoj tragediji.