- Jako je grunulo noćas. Sve nas je probudilo. Ne znam stvarno što bi u to dvorište neko bacio tako nešto, pogotovu što je ovo miran kraj. Prava bomba mislim da nije bila jer bi bilo mnogo rupa od gelera. Od detonacije je puklo jedno staklo. Na oštećenim vozilima je došlo do prskanja stakala. Ta vozila su parkirana preko ulice i kako je detonacija tako preusmerila pravac, zaista niko od komšija ne zna, jer od dvorišta do automobila ima desetak metara - pričaju komšije iz ovog dela grada.