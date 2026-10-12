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Eksplozivna naprava koja je aktivirana noćas oko 3.30 sati u jednom dvorištu u Rudničkoj ulici u Nišu, uznemirila je građane tog dela naselja Palilula.

Policija je potvrdila da je incident prijavljen i da se intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti. 

Rudnička ulica u Nišu Foto: Kurir/M.S.

U ovoj eksploziji nema povređenih, stradalo je jedno staklo i tri vozila.

- Jako je grunulo noćas. Sve nas je probudilo. Ne znam stvarno što bi u to dvorište neko bacio tako nešto, pogotovu što je ovo miran kraj. Prava bomba mislim da nije bila jer bi bilo mnogo rupa od gelera. Od detonacije je puklo jedno staklo. Na oštećenim vozilima je došlo do prskanja stakala. Ta vozila su parkirana preko ulice i kako je detonacija tako preusmerila pravac, zaista niko od komšija ne zna, jer od dvorišta do automobila ima desetak metara - pričaju komšije iz ovog dela grada.

Po kraju se priča da je reč o takozvanoj šok bombi, ali to za sada niko ne može da potvrdi.

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