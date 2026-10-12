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Blokader Vladan Anđelković (71), koji je optužen da je pucao ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, ranio Milana Bogdanovića i izazvao požar u jednom od šatora, izjavio je danas u Višem sudu u Beogradu da "nije kriv ni za jedno krivično delo koje mu se stavlja na teret".

- Izjašnjavam se da nisam kriv ni za jedno krivično delo koje mi se stavlja na teret - rekao je kratko Anđelković i dodao da želi da iznese detaljnu odbranu.

Podsetimo, on se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti da je 22.oktobra prošle godjne pokušao da ubije jednog od prisutnih u šatoru ispred Skupstine i izazove požar, a prilikom hapšenja, kako se moglo videti na objavljenom snimku, priznao je da je pucao.

1/7 Vidi galeriju VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE Foto: Pritnscreen/RTS, Pink

Iako je danas negirao krivicu, prilikom hapšenja je rekao da je sa namerom kupio benzin i došao da zapali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega - rekao je tada okrivljeni.

Inače, u sudnici su danas bile prisutne i njegove kume, kojima se okrivljeni obratio odmah na početku, kada ih je video kako ulaze, s obziriom na to da se on od trenutka hapsenja nalazi u pritvoru. Pored njih, u sudnici je bio prisutan j jedan od oštećenih, S.T. koji je odmah naglasio da se pridružuje navodima optužnice i istakao je imovinsko pravni zahtev.

Prethodno je tužilac navela da ostaje pri svim navodima optužnice, ističući da su sprovedena iscrpna veštačenja i prikupljeni brojni materijalni dokazi. Zbog toga je predložila da u nastavku postupka budu saslušani veštaci i svedoci.

Branilac okrivljenog, advokatica Marina Srdić, saglasila se sa predlozima tužilaštva u vezi sa izvođenjem dokaza, ali je istakla da osporava optužbe za sva tri krivična dela koja se njenom branjeniku stavljaju na teret.

Pucao u nevinog čoveka Foto: Printscreen

Naredno ročište zakazano je za 24. novembar, kada su pozvani oštećeni koji će biti saslušani odmah nakon što okrivljeni iznese najavljenu odbranu.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladana Anđelkovića zbog sumnje da je 22. oktobra 2025. godine, oko 10.15 časova, ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da ubije M. B., a potom izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

Prema navodima optužnice, Anđelković je neovlašćeno nosio pištolj i 23 komada municije. Došao je do šatora postavljenih na kolovozu ispred Skupštine, a nakon što je M. B. prišao jednom od njih kako bi proverio ko se nalazi unutra, okrivljeni je u njegovom pravcu ispalio više projektila.

Jedan od hitaca pogodio je M. B. u desnu nogu, usled čega je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život. Smrtni ishod, kako je navedeno u saopštenju tužilaštva, sprečen je pravovremenim i adekvatnim medicinskim postupcima.

- Tužilaštvo sumnja da je Anđelković potom nastavio da puca u različitim pravcima, a zatim na neutvrđen način zapalio unutrašnjost šatora, koji je počeo da gori. Time je, prema navodima optužnice, ugrozio život i telo povređenog M. B, kao i N. P. i T. S, koji su mu pružali pomoć, ali i drugih osoba koje su se nalazile u neposrednoj blizini - podseća izvor na navode iz optužnice.

Anđelkoviću se na teret stavljaju krivična dela ubistvo u pokušaju, u sticaju sa nedozvoljenom proizvodnjom, držanjem, nošenjem i prometom oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanjem opšte opasnosti.