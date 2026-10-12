Slušaj vest

Mladić koji je poginuo u bizarnoj nesreći u samačkom hotelu u Beogradu je Ahmed Ć. (19) iz Prijepolja., prenosi lokalni portal.

Tragedija se dogodila juče, a tinejdžer će biti sahranjen sutra u Zalugu.

Ahmed Ć. Foto: Screenshot

Prema nezvaničnim informacijama u tragediji u samačkom hotelu u beogradskoj opštini Rakovica nastradao je mladi Prijepoljac Ahmed Ć. Sumnja se da je stradao od strujnog udara nakon pada u prostoriji u kojoj je boravio.

- Mladić je nosio kofu s vodom kada se okliznuo i pao. Voda se tom prilikom, navodno, prolila po uključenoj TA peći, nakon čega je došlo do strujnog udara - rekao je izvor.