Ahmed Ć. (19) biće sahranjen sutra
Hronika
OVO JE MLADIĆ KOJI JE NASTRADAO U SAMAČKOM HOTELU U BEOGRADU: Tinejdžera iz Prijepolja ubila struja, nesreći prethodio bizaran splet okolnosti (foto)
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Mladić koji je poginuo u bizarnoj nesreći u samačkom hotelu u Beogradu je Ahmed Ć. (19) iz Prijepolja., prenosi lokalni portal.
Tragedija se dogodila juče, a tinejdžer će biti sahranjen sutra u Zalugu.
Ahmed Ć. Foto: Screenshot
Prema nezvaničnim informacijama u tragediji u samačkom hotelu u beogradskoj opštini Rakovica nastradao je mladi Prijepoljac Ahmed Ć. Sumnja se da je stradao od strujnog udara nakon pada u prostoriji u kojoj je boravio.
- Mladić je nosio kofu s vodom kada se okliznuo i pao. Voda se tom prilikom, navodno, prolila po uključenoj TA peći, nakon čega je došlo do strujnog udara - rekao je izvor.
Na mesto tragedije stigla je ekipa Hitne pomoći, ali je, nažalost, mogla samo konstatovati smrt. Policija je obavila uviđaj radi utvrđivanja okolnosti nesreće.
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