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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju M.G. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom se, kako je saopšteno, stavlja na teret da je krivično delo izvršio 9. oktobra, u Beogradu, na teritoriji opštine Zemun, pošto je prilikom pretresa stana u kojem neprijavljeno boravi, držao u visećim kuhinjskim elementima na srednjoj polici, u crvenoj kesi jednog trgovinskog lanca 424,12 grama kanabisa, kao i jednu elektronsku vagicu za precizno merenje, koja se nalazila na donjoj polici kuhinjskih elemenata. Ovi predmeti su mu uz potvrdu oduzeti od strane policijskih službenika PS Zemun.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom M.G. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, nakon čega je isti saslušan pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu - navodi se u saopštenju.