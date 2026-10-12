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Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miloša M. (50) zbog sumnje da je kao kriminalistički inspektor iz PS Zemun izvršio produženo krivično delo iz Zakona o tajnosti podataka.

- Postoji opravdana sumnja da je Miloš M. od 17. februara 2021. godine do 24. februara 2023. u policijskoj stanici PS Zemun, na radnom mestu kriminalistički inspektor, u činu višeg policijskog inspektora i u činu kapetana policije, svestan da je njegovo delo zabranjeno, 17 puta neovlašćeno pribavljao podatke koji predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti „INTERNO“ i „POVERLjIVO“, određene prema Zakonu o tajnosti podataka - navodi se u saopštenju.

To je činio tako što je sa svoje pristupne šifre policijskog službenika, u Jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije neovlašćeno pristupao navedenim podacima.