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Sve je kulminiralo u noći 31. maja, kada joj se život pretvorio u košmar. Zahvaljujući snimku koji je dospeo u javnost, a koji je ona pustila, smogla je hrabrosti da prekine ćutanje, shvatila je da to znači spasiti život. Brutalni udarci, modrice i podlivi postali su viralni, a zlostavljanje o kojem se mesecima ćutalo postalo je priča o kojoj bruji cela Srbija.

37-godišnja influenserka Kristina Kika Živković odlučila je da za emisiju "Crna hronika" progovori o nasilju koje je pretrpela od bivšeg partnera.

- Snimak je dospeo na društvene mreže tako što sam ga ja lično objavila na svom Instagram profilu. Dobila sam ga od bivšeg partnera dok sam bila u bolnici. On nije ni znao da mi je poslao ceo snimak, na kojem se vidi kako me je udario i nastavio da me maltretira.

Na snimku je bio i sudija Vaterpolo saveza. I on je te večeri dobio udarac, a bivši partner je nastavio da ga tuče i sutradan, u hotelskoj sobi u kojoj je boravio, jer se tada u Šapcu održavala vaterpolo utakmica. Bile su tri ili četiri ekipe, a na snimku je bio i jedan trener iz Vaterpolo kluba Nais iz Niša. Njega bivši partner nije fizički napao, ali sudiju jeste. Nažalost, sudija taj slučaj nije prijavio, već je prećutao šta se dogodilo - rekla je Živković.

influenserka Kristina Kika Živković Foto: Kurir Televizija



"Tukao me je cele noći, a onda mi je uzeo ključeve i novac"

Otkrila je detalje traumatične noći tokom koje je, kako tvrdi, pretrpela nasilje bivšeg partnera i našla se u situaciji iz koje nije mogla da ode.

- Iskreno, ne sećam se šta se tačno desilo tj. šta je prethodilo napadu. Snimak sam prvi put videla kada mi ga je poslao, dok sam bila u bolnici. Tada sam videla i trenutak u kojem me je udario. Nazivao me je raznim imenima i optuživao da sam ga varala sa tim istim sudijom ispred hotela. Zapravo, od sudije sam tražila pomoć, jer mislim da je nasilje već počelo unutar hotela čim sam mu se obratila. Bivši partner je izašao, udario njega, a zatim i mene. Uvukao me je u hotel i, koliko se sećam, u jednom trenutku sam se probudila u našem zajedničkom apartmanu. Spavala sam na sofi, a kada je video da sam se probudila, nastavio je da me tuče. Tukao me je tokom cele noći. Uspela sam da izađem iz apartmana, jer me je terao da napustim hotel i odem kući. Uzeo mi je ključeve od stana i automobila, kao i novac. Nisam mogla da odem jer sam imala podlive i nisam imala snage da napustim hotel - prisetila se ona.

Influenserka je opisala kako je, prema njenim tvrdnjama, pokušala da se sakrije od bivšeg partnera, ali nije uspela da pobegne iz hotela.

- Ušla sam u jedinu slobodnu sobu, broj 103. On nije znao da sam tamo, ali je kasnije preko video-nadzora video gde se nalazim. Kada su gosti otišli, razvalio je vrata i nastavio da me tuče još najmanje pola sata. U hotelu su bili i neki momci koji mi nisu dozvoljavali da izađem i odem. Praktično ih je ostavio da me čuvaju kako ne bih pobegla. Na kraju me je odvukao nazad u naš apartman, gde je nastavio da me tuče tokom celog dana. Sve se dešavalo u hotelu. Kada se dogodio napad ispred hotela, na početku snimka vidi se i radnica koja je radila te večeri. Tada se održavala proslava 30 godina mature gimnazije u restoranu. Ljudi su se već razišli, konobari i šankeri su odlazili, tako da više niko od njih nije bio tu. Međutim, u hotelu su i dalje bili gosti, među njima i deca koja su bila smeštena na spratu i spavala - nastavila je influenserka.

Pretučena influenserka Kristina Kika Živković Foto: Kurir Televizija

- Stalno je bio ljubomoran. Bilo koja muška osoba koja bi stala pored mene izazivala je njegovu sumnju. Sarađivala sam i sarađujem sa reprezentacijama Srbije u vaterpolu i rukometu, a on je bio ljubomoran na sve te ljude. Tvrdio je da sam sa svakim od njih u vezi i da imam nešto sa njima. To je najviše izazivalo batine koje sam dobijala od njega, a nasilje se dešavalo i ranije. Prešla sam da radim kod njega. Držao je kazino i bio je suvlasnik, a nakon otprilike mesec dana započeli smo ljubavnu vezu. Spojili smo ljubav i posao, što možda nije trebalo da uradimo. U početku je bio sasvim normalan. Ne znam da li se dobro prikrivao, ali smo imali tri godine savršene veze i sve je bilo u redu, sve dok mu nije umro otac. Tada je počeo previše da konzumira psihoaktivne supstance i tada je počela moja agonija. Postao je još gori, bukvalno se pretvarao u zver. Tukao me je kao da tuče muškarca - kroz suze je ispričala Živković.

Opisala je kako je, prema njenim tvrdnjama, pokušala da se izbavi iz nasilne situacije, ali i kakve je posledice pretrpela.

- Razveden je i ima dve ćerke. Koliko znam, i njegova ćerka ga je prijavila za nasilje u porodici. Nakon udarca, kada sam pala i dugo bila u nesvesti, nastavio je da me tuče tokom noći, a isto se dogodilo i sutradan. Pokušala sam da pobegnem i izašla sam iz hotela. Njegova majka me je sačekala dok sam krenula ka policiji i zamolila me da ne idem. Pozvala je i njega i tražila da se zakune na očevom grobu da me više neće tući, samo da se vratim. Verovatno su razmišljali o tome da bi, ako ga prijavim, mogao da završi u zatvoru ili da se suoči sa drugim posledicama. Poslušala sam je. Otišli smo na groblje i on se zakleo da me više neće dirati. Pravila sam se da je sve u redu kako bih uspela da izađem i vratim se kod svojih. Drugačije nisam videla način da napustim hotel. Stalno sam bila zaključana. Bila sam vezana lisicama za francuski ležaj, dok me je on i dalje tukao. Nisam mogla ništa da uradim. Posle toga smo se vratili u hotel. Obećao je da me više neće dirati i neko vreme me zaista nije tukao. Čak mi je kupovao lekove i stavljao hladne obloge. Sve mi je bilo zatvoreno od otoka, oči i glava su mi bili toliko otečeni da nisam mogla da gledam ni da hodam. Imala sam velike povrede po telu. Mnogo me je bolelo i levo rebro, a i danas imam probleme sa njim i sa vratom - kaže ona.

"Pretvorio se u zver"

Živković je otkrila zašto je ranije prikrivala povrede i sa kakvim se fizičkim i psihičkim posledicama, prema njenim rečima, i danas suočava.

- Lekaru sam se javila tek posle sedam dana. Obavili smo preglede i dobila sam terapiju. Kada god sam ranije odlazila kod lekara zbog nasilja koje sam trpela, govorila sam da sam pala niz stepenice, u bazen ili sa bicikla. U stvarnosti mi je lice svaki put bilo deformisano.

I sada mi je nos polomljen i moram da idem na operaciju u Beograd, jer ona ne može da se obavi u Šapcu. Nije reč o rutinskoj intervenciji, već o nešto komplikovanijem i rizičnijem zahvatu. Treba da odem na pregled na Vojnomedicinsku akademiju, a zatim i na operaciju, jer imam velike probleme sa disanjem. Ne znam šta je gore, psihičke ili fizičke posledice. Kada je reč o fizičkom nasilju, on se pretvorio u zver. Psihički me je maltretirao tako što je uzimao moj telefon i sa svog drugog broja slao samom sebi poruke kako bi me ubedio da se dopisujem sa drugim muškarcima i da imam nekoga pored sebe, iako sam sve vreme živela sa njim u hotelu - rekla je Živković.

Pretučena influenserka Kristina Kika Živković Foto: Kurir Televizija

- Nikada nisam napustila hotel, osim kada bih pokušala da pobegnem i odem u svoj stan. Nisam želela da mu se vratim, ali bi on došao kod mene, provalio vrata, izvukao me iz stana i vratio u hotel. Tamo bih ponovo dobijala batine. Nisam mogla da odem od njega. Pre otprilike godinu i po dana prijavila sam ga policiji, ali sam morala da povučem prijavu. Zvali su me njegovi prijatelji i pretili mi. Kada sam ga prvi put prijavila, počela sam da tražim pomoć. Možda do sada ne bih ništa ni rekla, jer bi se svi pitali zašto sam tek u septembru pokrenula postupak. Nismo zajedno već pet meseci. Konačno sam presekla, otišla kod majke, ali je on nastavio da me uznemirava, preti mi, uhodi me i dolazi na vrata našeg doma, jer smo se preselili na drugu adresu. Tada sam odlučila da ga prijavim. To je bilo 11. septembra. Sve poruke odnela sam u policiju i oni su ih fotografisali. Tog dana otišla sam i na njegovu adresu, ali su mi rekli da se ne nalazi tamo i da je za njim raspisana poternica. Gotovo nigde se ne krećem. Čak sam i juče morala da izađem kako bih završila neke obaveze, ali nije svejedno kada negde sednem i stalno se okrećem da proverim da li je iza mene - kaže ona.

Osvrnula se na teške psihičke posledice nasilja, strah za sopstvenu bezbednost i manipulacije zbog kojih se ranije vraćala bivšem partneru.

- Sve što sam proživela veoma je teško. Kada se sada vraćam na te događaje i počnem da pričam o njima, sve je jezivo. Ne znam ni sama kako sam uspela sve to da izdržim. Malo je reći da je zver. On je monstrum, toliko mogu da kažem. Posledice su strašne. Idem kod psihologa i psihijatra i razgovori sa njima mi mnogo pomažu, ali i dalje nemam miran san, ne mogu da jedem i stalno osećam strah. Znam da će mi tek biti teško. Dok god znam da je slobodan, sve mi je gore, jer ne znam šta može da uradi. Nisam sigurna. Kada sam se svojevoljno vraćala, to je bilo na početku, kada je nasilje tek počelo. Volela sam ga, sada više ne, ali me je manipulisao. Sutradan bi došao, plakao i govorio mi razne stvari. Ima ćerke i umeo je da se predstavi tako da pomislim da će sve biti u redu, da se zaista pokajao i da više neće ponoviti nasilje. To se dogodilo dva ili tri puta, kada sam se vraćala jer sam verovala da će se promeniti. Posle toga više nisam želela da se vratim, ali me je on na silu vraćao - objasnila je influenserka.

Influenserka Kristina Kika Živković Foto: Kurir Televizija

- Dešavalo se da budem kod kuće, u svom stanu, po 20 dana bez telefona i bilo kakvog kontakta sa njim. Onda bi se pojavio, zvonio na vrata, a kada nisam želela da otvorim, razvaljivao ih je. I sada policija može da pogleda vrata stana iz kojeg sam otišla i u kojem više ne živim, jer sam sada podstanar. Videće koliko su puta bila razvaljena. Svim žrtvama nasilja bih poručila da moraju da skupe hrabrost i budu jače od sebe, jer imamo veliku podršku i treba da znaju da nisu same. Ne treba da se plaše i moraju da progovore. Moraju da zaštite sebe, svoju porodicu i sve koje vole. Ja sam se dugo više plašila za svoju porodicu nego za sebe. Želim da žene znaju da nisu same i da imaju ogromnu podršku. Nije važno da li živite u maloj sredini, selu ili gradu. Imamo podršku celog regiona. Zaista su mnogi uz nas, i muškarci i žene. Nismo same. Da sam to možda ranije znala, možda bih i ranije progovorila - za Kurir televiziju, ispričala je influenserka Živković.

02:26 "RAZVALJIVAO JE VRATA, IZVLAČIO ME IZ STANA I VRAĆAO U HOTEL" Influenserka o brutalnom nasilju koje je preživela: Dokle god znam da je slobodan, sve mi je gore Izvor: Kurir televizija

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