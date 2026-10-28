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- Večeras sam se napio. Ne onako kako sam zamišljao, uz smeh i zagrljaje sa sinom, već sam, sa suzama koje nisam mogao da zaustavim. Četiri godine učim da živim bez svog Borisa. Ali postoje trenuci kada shvatim da se na takav život čovek nikada ne navikne - potresne su reči Vladimira, oca Borisa Majorskog (18) koji je poginuo na motoru sa devojkom u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 18. oktobra 2022. godine kod Beške.

Vladimir Majorski, otac tragično nastradalog Borisa (18), oglasio se na društvenim mrežama emotivnom porukom u kojoj je podelio tešku bol i prazninu sa kojom se bori četiri godine nakon gubitka sina u saobraćajnoj nesreći kod Beške.

Vladimir Majorski Boris Majorski Foto: Facebook

- Večeras sam se radovao kao dete. Pevao sam po kući, smejao se, sipao rakiju da nazdravim pobedi mladosti… A onda me je, usred te radosti, pogodila najteža istina mog života. Nemam sa kim da podelim sreću onako kako sam nekada mogao. Nemam svog Borisa. Zamišljao sam kako bismo večeras zajedno slavili. Kako bismo nazdravljali, pevali, popili koju više, smejali se do suza, možda se pijani valjali od smeha… Kako bih ga zagrlio i osetio onu sreću koju samo otac može da oseti kada pored sebe ima svog sina. Kakva bi to noć bila! Koliko bismo samo imali razloga da se sutra smejemo onome što smo večeras radili - piše neutešni otac i dodaje:

Boris Majorski Foto: Facebook

- A umesto svega toga… Sedim sam. Pijem sam. Plačem sam. Rakija je ista, pobeda je ista, radost je tu negde u meni… Ali nema onoga sa kim sam najviše želeo da je podelim. I tada čovek shvati koliko je strašna sudbina roditelja koji je sahranio svoje dete. Jer ne nedostaje dete samo onda kada si tužan. Nedostaje i kada si srećan. Možda tada još više. Kada imaš razlog da slaviš, a nemaš koga da zagrliš. Večeras sam se napio. Ne onako kako sam zamišljao, uz smeh i zagrljaje sa sinom, već sam, sa suzama koje nisam mogao da zaustavim. Četiri godine učim da živim bez svog Borisa. Ali postoje trenuci kada shvatim da se na takav život čovek nikada ne navikne.

Vladimir Majorski podelio je svoja osećanja o pobedi mladosti na izborima u Srbiji.

- Večeras je mladost pobedila i od srca se radujem zbog toga. Ali dok se širom Srbije čuje pesma, u jednoj kući sedi otac kojem se pesma pretvorila u jecaj. Jer postoje pobede koje te usreće, ali i one koje te bolno podsete na sve što si zauvek izgubio. I koliko god večeras bio srećan zbog tuđe dece i njihove budućnosti, jedna misao mi razdire dušu: Bože, koliko bih samo voleo da je i moje dete večeras ovde, da zajedno slavimo život - napisao je neutešni otac.

Boris poginuo na motoru sa devojkom

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 18. oktobra 2022. godine kada su Boris i njegova devojka motorom krenuli na izlet u jedno etno-selo kod Novog Sada. Do nesreće je došlo kada ih je pokosio Slobodan B. (83) iz Krčedina svojim "mercedesom" na putu Novi Sad - Inđija, kod Beške.

Slobodan B. nije ustupio prvenstvo prolaza Borisu i njegovoj devojci koji su bili na motoru, usled čega je i došlo do saobraćajne nesreće. On je najpre osuđen na tri, a posle upućene žalbe na dve i po godine zatvora.