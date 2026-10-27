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Policija u Beogradu u ponedeljak je uhapsila muškarca (41) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je, posle verbalne svađe sa suprugom (40), fizički nasrnuo na nju i pretio da će ubiti nju i njihovu decu.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je suprugu pesnicom udario u glavu, nanevši joj lake telesne povrede, a zatim je nastavio da je šutira nogama po telu. Nakon fizičkog napada, uputio joj je pretnje da će ubiti i nju i njihovu decu.

Osumnjičenom su izrečene i mere zabrane prilaska i komunikacije.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Telegraf/Kurir.rs

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