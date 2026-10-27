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Srđanu Mitroviću (50) iz sela Zavidince kod Babušnice, koji je optužen da je 14. novembra 2025. godine, oko 16 časova, hicima iz vatrenog oružja ubio komšiju Miroljuba Lepojića (69) i njegovog sina Miroslava (41), dok je teško ranio njegovog drugog sina Milovana i suprugu Stanu, umesto u Pirotu sudiće se pred Višim sudom u Nišu. Odluku o prebacivanju sudskog postupka, koji je pripremnim ročištem već bio započet u Višem sudu u Pirotu, doneo je Apelacioni sud u Nišu.

Predsednik Višeg suda u Pirotu Ivan Nikolić navodi da je predmet protiv okrivljenog Mitrovića dodeljen u rad Višem sudu u Nišu kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

- Razlog prenošenja mesta nadležnosti sa Višeg suda u Pirotu na Viši sud u Nišu je taj što Viši sud u Pirotu usled smrti jednog od sudija nije bio u mogućnosti da formira veće koje podrazumeva učešće dvoje sudija i troje sudija porotnika jer su prethodno ostale sudije učestvovale u radu kao sudije za prethodni postupak i sudije koje potvrđivale optužnicu - objasnio je za "Blic" Nikolić.

Foto: Privatna arhiva

Iz Višeg javnog tužilaštva u Pirotu je potvrđeno da su spisi predmeta 20. oktobra dostavljeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Mitrović je optužen da je počinio teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 11, za koje se može izreći najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Dvostruko ubistvo i dvostruki pokušaj ubistva u selu Zavidince u opštini Babušnica desio se 14. novembra 2025. godine kada je, pomahnitali Srđan Mitrović, sumnja se, započeo krvavi pir koji je trajao više od jednog časa. U periodu od 14.45 do 16 časova on je, kako se sumnja, ubio Miroljuba Lepojića i njegovog sina Miroslava, a teško ranio drugog sina Milovana i suprugu Stanu! Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Pirotu otkrila je jezive detalje monstruoznog zločina u kojem su ubijeni otac i sin, a koji se Mitroviću stavlja na teret. On je optužen da je ubistva i ranjavanja počinio sa umišljajem, u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno.

Miroslav i njegov brat Milovan toga dana su čistili livadu od grmlja, u blizini Mitrovićeve kuće. Prvo je došlo do rasprave između Srđana i Miroslava, prema navodima optužnice, oko ispaše ovaca, kada je Srđan potegao pištolj i sa puta upucao Miroslava u desnu stranu grudnog koša, a onda mu prišao i navodno rekao: "Ovde ćeš ostaviti kosti".

Trčao, pucao i vikao: "Stani, stani, tu stani"

Zatim se, kako se sumnja, Mitrović okrenuo prema Milovanu koji je bio u blizini i rekao mu: "Sada ću i tebe da sredim".

- Nanišanio je i pucao u njega, ali ga je promašio, on je već počeo da beži nizbrdo trčeći prema ocu dok je okrivljeni trčao za njim sa namerom da i njega liši života, govorio mu "stani stani, tu stani" noseći i dalje pištolj u ruci - opisuju se u optužnici dramatični trenuci.

1/4 Vidi galeriju mesto zločina Foto: Marko Smiljković, Privatna arhiva

Kobna rečenica pre hica: "Ne mogu da te gledam"

Dok je Milovan objašnjavao ocu Miroljubu da okrivljeni puca na njih, on je došao blizu njih i uperio cev pištolja naizmenično u jednog pa u drugog. Miroljub je pokušao da ga ubedi razgovorom i kada ga je pitao šta to radi, je li normalan, Mitrović je, po optužnici, odgovorio "ne mogu da te gledam" i pucao u njega, a potom pucao i promašio Milovana koji je bežao prema kući.

"Hoćeš u oči"

- Trčao je za njim i dalje vičući mu da stane i kada ga je sustigao u njihovom dvorištu nedaleko od svinjca i kokošinca došao blizu njega, podigao pištolj, usmerio ga u visini očiju i pitao ga "hoćeš u oči", a kako je on podigao prste obe šake u visinu svojih očiju, promenio svoju odluku i pucao u njega, pogodio ga i naneo mu ustrelnu ranu trbuha i karlice - stoji u optužnici koju je VJT podiglo protiv Mitrovića.

Jeziva poruka: "Vi ne treba da živite"

Povreda koju je zadobio Milovan predstavljala je tešku telesnu povredu opasnu po život. On je pao na zemlju, malo se pridigao, i molio okrivljenog da ga pusti da živi, a ovaj mu je, prema optužnici, rekao: "Vi ne treba da živite".

Milovan je preživeo zahvaljujući majci Stani koja je izašla iz kuće i stala između njega i Mitrovića. Iako teško ranjen, uspeo je da pobegne u kuću, a Mitrović je onda njegovu majku pištoljem dva puta udario u glavu, nanevši joj teške povrede.

Stana je od udaraca zadobila tešku telesnu povredu na gornjoj granici ove grupe povreda u vidu dva utisnuta preloma temene kosti sa desne strane temenog predela glave.

Porodica ubijenih očekuje doživotnu robiju

Advokat Marko Mitić iz Niša, punomoćnik Stane i Milovana Lepojića, koji su i sami bili teško ranjeni u ovom jezivom masakru, izjavio je da porodica ubijenih očekuje najstrožu sankciju predviđenu srpskim zakonodavstvom.