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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

1/5 Vidi galeriju Teroristički napad u Beogradu, žandarm napadnut nožem ispred Ambasade Izraela Foto: MUP Srbije

- Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža - rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Nivo opasnosti podignut na najviši mogući nivo

- Istraga je u toku i svi detalji biće poznati već tokom noći. Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen - objasnio je Dačić.

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

- Još jednom želim da ponovim da je u terorističkom napadu koji je noćas izveden lakše povređen pripadnik Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela i koji je likvidirao napadača. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države - kazao je Dačić.

On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povređenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro oseća i koji će još danas biti pušten kući.