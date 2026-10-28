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Ispred Ambasade Izraela u Beogradu trenutno vlada opsadno stanje — objekat obezbeđuju jake snage bezbednosti i specijalci naoružani dugim cevima, dok je u celom gradu i državi pojačana kontrola nakon što je noćas, 15 minuta posle ponoći, ispred ambasade izveden teroristički napad. Zbog ovog incidenta u Srbiji je po hitnoj proceduri proglašen najviši, crveni stepen opasnosti od terorizma.

Podsetimo, napad se odigrao u 00:15 časova kada je maloletna osoba, obučena u crnu odeću, prišla kućici za obezbeđenje ispred izraelske ambasade, otvorila vrata i uzvikujući "Alahu akbar" nasrnula na žandarma D. S. sa dva noža u rukama. Napadač je jedan nož bacio prema policijskom službeniku i pogodio ga u levi obraz, nanesavši mu posekotinu.

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani odmah reagovao, izvadio službeno oružje i sa nekoliko projektila likvidirao napadača na licu mesta.

1/10 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Povređenog žandarma su obišli ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić i direktor policije general Dragan Vasiljević, a nakon ukazane pomoći policajac se oseća dobro i pušten je na kućno lečenje.

Uviđaj, profil napadača i praćenje bezbednosnih službi

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na mestu napada i utvrdio da je upotreba vatrenog oružja od strane pripadnika Žandarmerije bila u potpunosti opravdana i u okvirima samoodbrane.

Iako zvanični identitet napadača još nije u potpunosti potvrđen,osnovano se sumnja da je reč o maloletniku iz Šapca.

Prema rečima ministra Dačića, bezbednosne službe su već pratile ovog mladića jer je utvrđeno da je bio pristalica Islamske države, a na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole ove terorističke organizacije.

Na snazi crveni stepen opasnosti od terorističkog napada

Odlukom nadležnih organa nivo bezbednosne pretnje u Srbiji podignut je na najviši nivo, crveni stepen opasnosti od terorizma.

Crveni stepen opasnosti podrazumeva znatno pojačano prisustvo policije i specijalnih jedinica na lokacijama od posebnog značaja, ključnim infrastrukturnim objektima, prometnim saobraćajnicama, kao i na svim mestima gde se okuplja veći broj građana.

Drugi napad na ambasadu u poslednje dve godine

Ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na Ambasadu Izraela u Beogradu u protekle dve godine.

Prethodni napad dogodio se 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović (versko ime Salahudin) samostrelom pogodio žandarma Miloša Jevremovića (34) u vrat, nakon čega ga je ranjeni policajac u samoodbrani savladao i likvidirao.