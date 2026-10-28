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Na jednom ugostiteljskom objektu u Krunskoj ulici, u blizini raskrsnice iste sa ulicom Koče Kapetana, slomljen je izlog.

Prolaznici su jutros na Vračaru zatekli prizor koji podseća na onaj iz maja, kada je ovaj objekat prema navodima medija bio na meti napadača.

Na lokalu su ponovo razbijena stakla, dok je prostor ograđen policijskom trakom. Prizor polomljenih izloga podseća na prethodni incident, kada su kako tvrde mediji nepoznati počinioci tokom noći razbili deo izloga i pričinili materijalnu štetu.

Za sada nema više potvrđenih informacija o okolnostima najnovijeg događaja, niti o tome ko je odgovoran za oštećenje lokala.