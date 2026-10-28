KURIR NA LICU MESTA: Evo kakvo je trenutno stanje pred kapijom izraelske ambasade u Beogradu nakon terorističkog napada! Ovo su svi detalji (VIDEO)
- Pripadnik Žandarmerije likvidirao je maloletnog napadača koji ga je sa dva noža napao ispred Ambasade Izraela u Beogradu, potvrdio je Ivica Dačić.
- Napad je okarakterisan kao teroristički akt, a bezbednost je u celoj zemlji podignuta na najviši, crveni stepen.
- Žandarm D. S. zadobio je lakše povrede i pušten je na kućno lečenje, dok su istraga i uviđaj u toku.
Ispred izraelske ambasade u Beogradu tokom noći dogodio se teroristički napad, kada je, prema informacijama do kojih je došla ekipa Kurira na terenu, maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat.
Prema dosadašnjim saznanjima, napad se dogodio 15 minuta nakon ponoći. Mladić, obučen u crno, prišao je ambasadi, upao u kućicu obezbeđenja i žandarma napao sa dva noža.
Tom prilikom pripadniku Žandarmerije naneo je posekotine po licu, nakon čega je žandarm reagovao i, kako je navedeno u izveštaju sa terena, likvidirao napadača u samoodbrani.
Bezbednost podignuta na najviši nivo
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, mladić je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje kojima je podržavao Islamsku državu, a tokom napada uzvikivao je "Alahu akbar".
Povređeni pripadnik Žandarmerije brzo je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo pušten na kućno lečenje, budući da je zadobio lakše telesne povrede.
Ispred izraelske ambasade i dalje su prisutni pripadnici Žandarmerije koji obezbeđuju objekat. Prema izveštaju ekipe Kurira, broj policajaca na licu mesta nije značajno povećan, dok je bezbednost podignuta na najviši nivo.
Istraga je u toku, a očekuju se dodatne informacije o napadu, identitetu napadača i okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.
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