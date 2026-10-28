Slušaj vest

Ispred izraelske ambasade u Beogradu tokom noći dogodio se teroristički napad, kada je, prema informacijama do kojih je došla ekipa Kurira na terenu, maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat.

Prema dosadašnjim saznanjima, napad se dogodio 15 minuta nakon ponoći. Mladić, obučen u crno, prišao je ambasadi, upao u kućicu obezbeđenja i žandarma napao sa dva noža.

Tom prilikom pripadniku Žandarmerije naneo je posekotine po licu, nakon čega je žandarm reagovao i, kako je navedeno u izveštaju sa terena, likvidirao napadača u samoodbrani.

žandarmi ispred Ambasade Izraela u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Bezbednost podignuta na najviši nivo

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, mladić je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje kojima je podržavao Islamsku državu, a tokom napada uzvikivao je "Alahu akbar".

Povređeni pripadnik Žandarmerije brzo je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo pušten na kućno lečenje, budući da je zadobio lakše telesne povrede.

Ispred izraelske ambasade i dalje su prisutni pripadnici Žandarmerije koji obezbeđuju objekat. Prema izveštaju ekipe Kurira, broj policajaca na licu mesta nije značajno povećan, dok je bezbednost podignuta na najviši nivo.

Istraga je u toku, a očekuju se dodatne informacije o napadu, identitetu napadača i okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.

KURIR TV UŽIVO NA LICU MESTA: Napadnuta izraelska ambasada u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: