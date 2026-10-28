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Maloletnik koji je posle napada na pripadnika Žandarmerije, ubijen ispred ambasade Izraela, rođen je u okolini Šapca, a zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama pre nekoliko meseci je deportovan iz Nemačke.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: screenshot MUP Srbije

Dačić kaže da je praćen

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

Kako je dodao, pripadnik Žandarmerije likvidirao je maloletnog napadača u samoodbrani.

1/10 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

- Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države - kazao je Dačić.

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, Dačić je obišao povređenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro oseća i koji će još danas biti pušten kući.

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je dežurni tužilac tog tužilaštva obavio uviđaj na licu nesta gde je, kako piše u saopštenju, "prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbeđivao ambasadu".

- Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mesta. D.S. je konstatovana povreda u vidu posekotine levog obraza.Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja - piše u saopštenju.