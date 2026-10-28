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Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i otmice i jedno silovanje u prostorijama na stadionu FK Partizan nastavljeno je danas izvođenjem poruka sa Skaja koje je predložila odbrana a koje je navodno razmenjvao bivši pripadnik klana Srđan Lalić, koji je odlučio da progovori i postane svedok saradnik.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

Među porukama koje su izvedene kao dokaz, navode se i one koje su s Skaj naloga koji je priznao da je koristio razmenjivane u martu 2021, mesec dana posle hapšenja kriminalne grupe.

Podsetimo, Lalić je bio pripadnik klana koji je uhapšen zajedno sa Miljkovićem i Belivukom 4. februara 2021., ali je suočen sa dokazima tužilaštva odlučio da progovori i ispriča sve što zna o zločinima kriminalne grupe.

Posle izvođenja ovih poruka, za reč se javio branilac Belivuka i Miljkovića koji je naveo da su one dokaz da je svedok saradnik nije govorio istinu.

- Vidimo da nije moguće da je Srđan Lalić, kako je tvrdio pred sudom, nije koristio Skaj sa tim pin kodom jer znamo da je uhapšen 4. februara 2021., a ovaj Skaj se koristio i u martu 2021. Poenta je da vam pokažemo da Srđan Lalić, nije koristio taj Skaj. Da li je mogao iz pritvora da šalje te poruke, naravno da nije - rekao je posle izvođenja nekoliko desetina poruka branilac Belivuka, Miljkovića i još nekoliko okrivljenih, advokat Dejan Lazarević.

U jednoj od poruka koja je izvedene kao dokaz piše "šalje me Velja u Pančevo, neko meso da ukradem".

Srđan Lalić Foto: Nenad Kostić, Mup

Posle izvođenja ovih poruka, za reč se javio Lalić tvrdeći da je deo njih šala, a deo "tendenciozno izvučen iz cele komunikacije".

- Nikada nisam imao mađarski pasoš, tendenciozno je izvučena komunikacija. Razgovor o mađarskom pasošu koji smo čekali Miljković i ja, to se nikada nije realizovalo. Meso je bila šala, na neki noviski članak da Veljini ljudi kradu meso po Pančevu. Sve poruke sa Skaja su autentične, sve rade da izvrše pritisak na mene, da izlože sramoti i članove moje porodice, ja sam to prihvatio, šta da radim - rekao je Srđan Lalić, navodeći da je posle njegovog hapšenja Skaj koji je on do tada koristio počeo da koristi njegov prijatelj, a onda je udario na advokata Lazarevića:

- Ilija Kovačević je posle mog hapšenja nastavio da koristi nalog, komunicirali smo preko Dejana Lazarevića. Bilo bi interesantno videti Lazarevićeve poruke sa Skaja - nastavio je Lailić.

Inače, Dejan Lazarević bio je i njegov branilac, dok nije odlučio da postane svedok saradnik.

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić

Za govornicu je potom izašao Belivuk, koji se u prvoj rečenici osvrnuo na nedavno održane izbore u Srbiji:

- Sva sreća izvredosmo ove poruke posle izbora, izgubili bi sa još više razlike - rekao je Belivuk ali ga je sudija prekinula.

Pošto su Belivuk i Lalić ušli u polemiku oko njegovog Skaj naloga i ko je slao poruke posle hapšenja kriminalne grupe tokom koje je Lalić rekao da "Belivuk priča besmislice", optuženi organizator kriminalne grupe počeo je glasno da se smeje za govornicom.

- Izvinte sudija, nije usmereno ka vama, ne mogu ja vas da učim o rimskom pravu, ali ovo što priča Lalić je stvarno smešno, neće se ponoviti - rekao je Belivuk, a onda se ponovo osvrnuo na ishod rezultata izbora:

- Izvinite, nije usmereno ka vama, svima nam je pao teret s leđa.